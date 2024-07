Solldol Arnica Gel: Una Soluzione Naturale per Dolore e Infiammazione

L'Arnica montana, un'erba perenne della famiglia delle Asteraceae, è celebre per le sue eccezionali proprietà antinfiammatorie e analgesiche. Originaria delle montagne e delle zone fredde di Europa e Nord America, questa pianta è stata utilizzata per secoli nella medicina tradizionale per curare un'ampia gamma di disturbi fisici.

Oggi, l'arnica è protagonista in prodotti topici come gel, creme e unguenti. Tra questi, spicca il gel all'arnica, noto per la sua efficacia nel ridurre il dolore e il gonfiore associati a contusioni, distorsioni e dolori muscolari.

Proprietà Curative e Benefici del Gel all'Arnica

Glucosidi Flavonici : Inclusi isoquercitrina, cumarine, astragalina e luteolina-7-glucoside. Questi composti migliorano la circolazione sanguigna, promuovendo la vasocostrizione e l'aumento della pressione sanguigna, favorendo così una guarigione rapida.

: Inclusi isoquercitrina, cumarine, astragalina e luteolina-7-glucoside. Questi composti migliorano la circolazione sanguigna, promuovendo la vasocostrizione e l'aumento della pressione sanguigna, favorendo così una guarigione rapida. Arnicina : Un glucoside simile alla canfora, noto per le sue proprietà rinfrescanti e rivitalizzanti, che potenzia significativamente le capacità curative dell'arnica.

: Un glucoside simile alla canfora, noto per le sue proprietà rinfrescanti e rivitalizzanti, che potenzia significativamente le capacità curative dell'arnica. Carotenoidi : Potenti antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi, migliorando la salute e la resilienza della pelle.

: Potenti antiossidanti che proteggono le cellule dai danni dei radicali liberi, migliorando la salute e la resilienza della pelle. Elenalina e Dihidroelenalina: Lattone sesquiterpenico che è il principale responsabile delle proprietà terapeutiche dell'arnica, particolarmente efficace nell'alleviare l'infiammazione e il dolore.

Arnica montana contiene numerosi principi attivi che contribuiscono ai suoi effetti benefici:

Perché Scegliere il Gel all'Arnica?

Il gel all'arnica è apprezzato per la sua capacità di trattare rapidamente i sintomi del trauma fisico a livello muscolare senza l'uso di componenti chimici aggressivi. Quando applicato, il gel aiuta a ridurre rapidamente l'infiammazione e il dolore. I suoi principi attivi naturali antinfiammatori, come l'elenalina e la dihidroelenalina, modulano la risposta del corpo all'infiammazione e accelerano il processo di guarigione.

Uno dei principali vantaggi del gel all'arnica è la sua efficacia nel trattare i lividi e ridurre il gonfiore, particolarmente utile per atleti o chiunque subisca frequenti stress fisici. L'applicazione regolare del gel può significativamente diminuire il tempo di recupero dopo l'attività fisica, permettendo una ripresa più rapida e meno dolorosa.

Inoltre, l'arnica è studiata per il suo ruolo nel migliorare la circolazione locale e ridurre l'accumulo di liquidi nei tessuti lesionati, facilitando così una risoluzione più rapida dei lividi e degli edemi.

Questi effetti sono supportati da ricerche che suggeriscono che l'arnica può essere quasi efficace quanto alcuni trattamenti farmacologici topici, ma senza gli effetti collaterali associati agli anti-infiammatori non steroidei (FANS).

Con proprietà antinfiammatorie e analgesiche, per ridurre l’infiammazione, miorilassante per massaggi decontratturanti, spasmi muscolari. Utile per il trattamento degli infortuni sportivi e la tensione muscolare.

È efficace nel trattamento del mal di schiena come contratture e lombalgia, dolori al collo. La formula di questa pomata antinfiammatoria è a base di CBD, arnica e artiglio del diavolo e agisce intensamente sulla zona infiammata anche grazie all’effetto termogenico.

Le note proprietà del CBD e dell’Artiglio del Diavolo si uniscono in forte sinergia con l’Arnica Montana conferendo a questa pomata una naturale azione antinfiammatoria che ripristina il benessere articolare e muscolare lasciando una sensazione di puro benessere.

L’Arnica Montana, dalle naturali proprietà antidolorifiche ed antinfiammatorie, facilita il riassorbimento di gonfiori dovuti a traumi quali urti e cadute. L’Artiglio del Diavolo ha effetti analgesici e protettivi per la cartilagine e le articolazioni.

A potenziare l'effetto dei due principi attivi vegetali concorre anche il Cannabidiolo o CBD, presente in Solldol in una quantità pari a 1000mg. Anche in questo caso numerosi studi hanno dimostrato come il CBD, uno dei principali cannabinoidi non psicoattivi della Cannabis, agisca modulando il sistema endogeno del dolore e contrastando i meccanismi infiammatori.

Grazie quindi all'azione combinata e sinergica dei tre principi attivi totalmente naturali, Arnica Montana, Artiglio del Diavolo e CBD, Solldol si rivela essere la migliore pomata antinfiammatoria capace di combattere efficacemente i dolori e i disturbi a carico di muscoli e articolazioni.