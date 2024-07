18 anni da favola: consigli per una festa da sogno a Genova

Il 18° compleanno rappresenta un momento unico nella vita di ogni giovane, un traguardo talmente ricco di aspettative da meritare di essere celebrato con un party entusiasmante e degno di nota.

E trattandosi di un'occasione così importante, è essenziale che tutto venga pianificato accuratamente: ecco quindi qualche consiglio per organizzare una festa di 18 anni memorabile a Genova, che possa essere ricordata anche negli anni a venire.

Come scegliere la location perfetta

Organizzare il proprio diciottesimo a Genova permette di

La città, infatti, è ricca di locali pensati per soddisfare appieno le esigenze dei più giovani, senza contare tutti quegli spazi sul mare regalano a festeggiati e invitati anche la bellezza di un paesaggio mozzafiato.

In estate, naturalmente, è possibile valutare anche di organizzare una festa all’aperto, optando per una location esterna che permetta di trascorrere momenti piacevoli beneficiando della tipica brezza serale.

A prescindere dall’ampia varietà di opzioni a disposizione, in fase di scelta è bene ricordare che il luogo giusto, oltre a soddisfare i gusti del festeggiato, deve tenere conto delle esigenze degli invitati. Bisogna quindi considerare il numero dei presenti e optare per un locale abbastanza capiente, scartando a priori location non sufficientemente spaziose da accogliete tutti in modo confortevole.

Inoltre è bene assicurarsi che il locale disponga di spazi adeguati per le sedute, per la cena e per il dj, ma soprattutto per far sì che gli ospiti possano ballare con la massima libertà di movimento.

L'importanza del catering giusto

Un evento importante come il diciottesimo merita di essere festeggiato avvalendosi di un catering che non solo, ma che riesca anche a offrire un servizio adatto al contesto, con un personale che rifugga dalla fredda formalità e sia invece

Per farlo, è possibile rivolgersi a una realtà come Mentelocale Bistrot, che propone un servizio di catering a Genova smart, snello e alternativo. Il tutto promuovendo una cucina in cui la qualità si coniuga alternativamente con la tradizione e l’innovazione, così da offrire tanto piatti locali particolarmente amati quanto sapori nuovi, tutti da scoprire.

Naturalmente, è sempre importante conoscere le preferenze degli invitati prima di concordare un menù, nonché segnalare se sono presenti persone che seguono diete specifiche oppure con intolleranze o allergie alimentari.

Organizzare un 18° compleanno a tema

Non importa che sia un colore, un dress code o un'ispirazione:può rendere l'evento davvero indimenticabile. Si tratta di una decisione che può stimolare la creatività, sia di chi organizza la festa sia di chi partecipa.

Naturalmente, optare per un filo conduttore ispirato agli interessi del festeggiato – gaming, saghe, arte, giochi da tavolo, serie tv – farà sì che il party rispecchi perfettamente i suoi gusti, anche se spesso può risultare più vantaggioso puntare su un'idea che possa conquistare la maggior parte degli ospiti, così da incrementare il senso di appartenenza e il coinvolgimento durante party.

Infine, un tema ben definito lascia ricordi duraturi, con le foto e i video della serata che risulteranno ancora più speciali e instagrammabili. In questo modo, qualsiasi diciottesimo risulterà un'esperienza unica che tutti ricorderanno con piacere.