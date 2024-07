Sanremo: auditorium 'Alfano' con la musica di 'UnoJazz & Blues', Stacey Kent con la Sinfonica (Foto)

Anche ieri una serata di emozioni, sul palco dell’auditorium Franco Alfano, dove è salita una delle voci più affascinanti e raffinate del panorama jazz contemporaneo, Stacey Kent.

Americana del New Jersey, Stacey Kent ha proposto canzoni in inglese e francese, tra chanson, bossa nova e poesia. Con il suo stile sofisticato e la sua interpretazione coinvolgente, ha unito lo swing delle proprie origini americane alle influenze stilistiche e linguistiche europee. Ha offerto al pubblico di Sanremo un’esperienza musicale di classe da grande interprete del jazz moderno, con la direzione d'Orchestra del M° Valter Sivilotti autore degli arrangiamenti per l’organico della Sinfonica.

Il concerto è stato il frutto della collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e Unojazz&Blues, il festival sostenuto da Unoenergy che ogni anno porta a Sanremo talenti internazionali del blues e del jazz.

(Foto di Erika Bonazinga)