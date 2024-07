Sanremo: Festival 2025, arriva la richiesta di spostare le date, ma c'è lo spettro Champions

Ormai è ufficiale la richiesta da parte dei vertici Rai di posticipare l'inizio del Festival della canzone italiana di una settimana: la kermesse, prevista per il periodo tra il 4 e l'8 febbraio potrebbe quindi andare in scena tra l'11 e il 15 dello stesso mese.

La richiesta arriva principalmente per non doversi scontrare con la diretta concorrente Mediaset, che nei primi due giorni del Festival trasmetterà i quarti di finale della Coppa Italia, in cui le teste di serie potrebbero affrontarsi.

Qualora il Comune dovesse decidere di accogliere la richiesta, si verrebbe a creare però un altro problema: nelle nuove date sono infatti previste le partite delle coppe europee, prima tra tutte la nuova Champions League, che vedrà andare in scena gli spareggi, con otto partite in programma; e dal momento che quest'anno saranno cinque le squadre impegnate nella massima competizione europea, risulta difficile pensare che nessuna di queste sarà coinvolta in questi incontri.

A queste poi si aggiungono le partite di Europa League e Conference League, in programma il giovedì. Un calendario quindi che potrebbe portare ad avere match di grande attrattiva per gli appassionati di calcio, con il conseguente split dei telespettatori tra il Festival e le coppe europee. Va anche sottolineato che le partite di Coppa Italia saranno tutte trasmesse in chiaro, a differenza della Champions che sarà esclusivamente appannaggio delle pay tv, con un solo incontro per competizione trasmesso in chiaro (ancora da capire se sarà la partita di un'italiana oppure no). Quindi il bacino di utenza potrebbe variare, anche se gli incontri delle coppe europee tendenzialmente hanno un'attrattiva maggiore degli altri: la sola fase a gironi della Champions League, ad esempio, lo scorso anno ha registrato per le partite delle italiane una media del 20% di share.

Tanti gli interrogativi dunque, in attesa del 19 luglio, quando verranno annunciate ufficialmente le date del 75° Festival della canzone italiana.

Una situazione che comunque preoccupa relativamente gli albergatori: da Federalberghi fanno infatti sapere che fino all'ufficialità delle date le prenotazioni in quel periodo sono congelate, e che tra gli artisti e gli addetti ai lavori, oltre ai clienti fissi, la scelta di una data al posto di un'altra non dovrebbe creare particolari disagi.