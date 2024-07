Bordighera, in 2 mesi otlre 300 persone hanno scelto di vivere l' “Inside Monet VR Experience”

Prosegue con successo a Bordighera “Inside Monet VR Experience”: a due mesi dal debutto più di 300 persone hanno già vissuto l’esperienza di un’immersione nell’arte del maestro dell’impressionismo francese, che nel 1884 soggiornò nella città delle palme e vi dipinse 38 opere vibranti di luce e colore.

Ogni venerdì, sabato e domenica alle 19, questa mostra en plein air di arte digitale unisce il fascino del racconto di un attore con la più avanzata tecnologia di realtà virtuale. Infatti, nel corso di una passeggiata all’aria aperta, grazie ai visori VR il pubblico viene trasportato all’interno dei capolavori di Claude Monet per apprezzarne a 360° ogni dettaglio e sfumatura. Sono "Impressione, Levar del Sole", "I papaveri", “Passeggiata”, lo "Stagno delle ninfee" e “Bordighera”, che l’Amministrazione Ingenito ha fortemente voluto fosse incluso in “Inside Monet VR Experience” e che viene qui presentato per la prima volta.

“I numeri, ma soprattutto il gradimento, ci parlano di un evento assolutamente riuscito che fa parte a pieno titolo di “Bordighera En Plein Air”, il progetto di sviluppo dell’offerta turistico-culturale che stiamo realizzando secondo le direttrici indicate dal Piano di Sviluppo Strategico 2021 – 2030.” commenta l’Amministrazione. “Claude Monet, per il suo legame con la Città, diventa ambasciatore di una visione del nostro territorio come luogo di attrattività e di fascino culturale, che vogliamo valorizzare con esperienze e iniziative diverse. Il percorso nel 2026 toccherà il centenario della morte del maestro e proseguirà oltre, in un’ottica di lungo termine che rafforzi la crescita della nostra città”.

“Ringraziamo Way, la società che ha ideato Inside Monet VR Experience, per questa collaborazione di successo.“ conclude l’Amministrazione Ingenito.

“Inside Monet VR Experience” è in programma ogni venerdì, sabato e domenica alle 19, con ritrovo presso l’Ufficio IAT di Bordighera in via Vittorio Emanuele II 172; in caso di pioggia, l'esperienza si sposterà all'interno dell’ex Chiesa Anglicana, sempre con partenza dallo IAT.

Per prenotazioni e per l’acquisto dei biglietti (intero € 15, ridotto € 10 per under 17, over 65, persone con disabilità e insegnanti) è disponibile il sito www.wayexperience.it; nel caso in cui il tour non sia già completo, è possibile l’acquisto in loco con carta di credito e bancomat. Le date possono subire variazioni; si consiglia di prenotare sempre o di verificare la disponibilità sul sito www.wayexperience.it.​

La visita guidata si svolge in lingua italiana; per le scene in Virtual Reality vi è l’opportunità di scegliere la lingua italiana, inglese o francese. E’ comunque possibile visualizzare sul proprio smartphone, tramite QR Code, il copione dell’accompagnatore in lingua inglese e francese.