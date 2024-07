Bordighera, domani l'inaugurazione della mostra "#portami a vedere il mare" di Stefania Scarpa

Mercoledì 17 luglio a partire dalle 18.30 si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica di Stefania Scarpa dal titolo "#portami a vedere il mare" presso la Gelateria Job’s in via Vittorio Emanuele II n. 137 a Bordighera.

Stefania, originaria di Sanremo, ha iniziato ad appassionarsi alla fotografia sin da piccola grazie a suo nonno e a suo padre, rispettivamente fotografo e videomaker amatoriali. Ad accrescere la sua passione ha contribuito il periodo di vita trascorso a Coldirodi, piccolo borgo sulle prime alture fra Sanremo e Ospedaletti, dove sin dall'infanzia ha subito il fascino del mare e delle stupende albe e tramonti che si possono ammirare dalla collina, in questa mostra ha voluto raccontare i colori e gli stati d'animo che questa presenza costante nella sua vita le ha suscitato.

"Attraverso un linguaggio estetico che esalta la luce la fotografa riesce ad evidenziare la connessione emotiva che lega la figura umana all'ambiente": dice di lei lo storico d'arte Alessio Santiago Policarpo. Inoltre, "Il mare, dunque, sia che rappresenti un'esperienza da vivere o un orizzonte da contemplare, diviene l'elemento catalizzatore delle nostre emozioni, e una promessa di serenità che Stefania Scarpa sa rendere in modo incisivo, e altresì con un non so che di dolcemente nostalgico".