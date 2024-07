Gdf Imperia: il comandante regionale Liguria in visita alla guardia di Finanza

Ha, quindi, incontrato tutte le Fiamme Gialle in servizio presso la caserma “De Amicis” di Imperia visionando anche i locali appena acquisiti al fine di migliorare il benessere lavorativo del personale e, a seguire, ha partecipato a un briefing nel corso del quale il Comandante Provinciale ha illustrato il contesto socio-economico del territorio imperiese, le attività svolte dai Reparti del Corpo a contrasto all’evasione, all’elusione e alle frodi fiscali, agli illeciti in materia di spesa pubblica e alla criminalità economica e finanziaria, nonché la situazione del personale e quella logistica dei Reparti dipendenti.

L’Autorità Regionale, dalla quale dipendono tutti i Reparti della Guardia di Finanza della Liguria, accolta con gli onori di rito dal Comandante Provinciale di Imperia, Colonnello Omar Salvini, ha, dapprima incontrato tutti gli Ufficiali in servizio nella provincia imperiese nonché una rappresentanza di ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, il Gruppo di Imperia, la Compagnia di Sanremo e la Compagnia di Ventimiglia.

Nell’esprimere parole di apprezzamento per il lavoro svolto e per l’impegno profuso dalle Fiamme Gialle imperiesi nello svolgimento dei molteplici e complessi compiti istituzionali, ha poi rimarcato l’importante ruolo svolto dal Corpo chiamato a offrire al Paese un qualificato, affidabile e solido presidio di legalità a tutela degli

interessi economico-finanziari italiani ed europei. Ha continuato nel ricordare che il Corpo, nell’unicità della propria azione di polizia economico-finanziaria, dovrà agire, in modo complementare e integrato, sul duplice piano della prevenzione, intercettando tempestivamente gli elementi sintomatici della commissione di illeciti economico-finanziari e neutralizzandoli prima che essi assumano un contegno penalmente rilevante o deflagrino in veri e propri fenomeni fraudolenti, e della repressione, fase in cui l’approccio operativo deve essere modellato su tre pilastri: sinergia, verticalità e trasversalità.

Il Comandante Regionale è stato accolto, con gli onori di rito, dal Ten. Col. Alessandro Cavalletti, Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Genova, presso la Sezione Operativa Navale di Imperia. Ha incontrato tutto il personale, al quale ha inteso dimostrare la propria vicinanza e il suo sostegno, per il quotidiano impegno nei delicati compiti di “polizia del mare”, quale fondamentale presidio delle acque territoriali e contigue a tutela dell’economia legale e per contrastare le attività illecite, attraverso il mantenimento dell’operatività tutti i giorni dell’anno, 24 ore su 24.

Infatti, dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 177/2016, il Corpo è divenuto l’unica Forza di polizia operante sul mare per garantire la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. In tale ambito si inquadrano il contrasto ai traffici di stupefacenti, armi e migranti, la sorveglianza e il controllo del mare e dello spazio aereo sovrastante per il monitoraggio della frontiera marittima.