Kilo - la pizzeria di Jacopo Chieppa entra tra le cento migliori pizzerie d'Italia

"È un risultato pazzesco, che dà valore ai tanti sacrifici che, insieme a tutto lo staff, facciamo ogni giorno per portare l'asticella della qualità sempre più in alto". È emozionato lo chef Jacopo Chieppa all'indomani della premiazione della sua pizzeria, Kilo, tra le cento migliori d'Italia per 50 Top Pizza, la più autorevole delle classifiche sul tema.

Kilo, la pizzeria sul lungomare di Imperia dove lo chef mette a frutto la sua passione e la sua esperienza nel mondo dei lievitati, entra in classifica all'87esimo posto, unica rappresentante ligure insieme alle Officine del Cibo a Sarzana, in provincia di La Spezia.

"Un onore ancora più grande per me - commenta lo chef, titolare anche del ristorante gourmet Equilibrio, a Dolcedo - che mi rende davvero fiero, soprattutto per aver portato un riconoscimento così importante all'interno della mia città e nella Riviera di Ponente, dove sono tornato dopo le mie esperienze e i viaggi per il mondo, scegliendo di costruire qui la mia famiglia e la mia impresa". La soddisfazione è davvero massima, per aver portato a questa zona, meta di vacanze da tutta Italia e anche dalla vicina Francia, una delle rappresentazioni d'eccellenza del lievitato, da sempre obiettivo dello chef.

Ma soprattutto, chef Jacopo vuole ringraziare le persone che con lui hanno lavorato per raggiungere questo risultato: "Voglio davvero condividere questo ingresso in classifica con chi mi permette ogni giorno di lavorare serenamente, concentrandomi sulla qualità degli impasti e della materia prima: mia moglie, le mie figlie ma soprattutto il fantastico team dei ragazzi di Kilo. Questo premio è soprattutto per loro, e gliene sono davvero grato. Da adesso continueremo a lavorare insieme per migliorarci anno dopo anno, e crescere ancora, se possibile, all'interno di questa prestigiosa classifica".

Questo importante riconoscimento tra le migliori pizzerie d'Italia arriva per Kilo proprio a poche settimane dal rinnovamento logistico che ha visto trasformarsi il locale in maniera ancora più bella e contemporanea.

La pizzeria, che ha mantenuto sempre la stessa filosofia e la stessa proposta fatta di farina, passione e ricerca, è stato infatti oggetto di un restyling e di un ampliamento, che hanno permesso di dare più spazio alla clientela in vista dell'inizio della stagione estiva.

Pareti di allegri colori pastello, dove dominano come prima il giallo e il celeste; più coperti e più spazio tra un tavolo e l'altro, una nuova mise en place più curata ed elaborata, per creare un'esperienza sempre migliore per la clientela.

Il menu propone sempre le pizze creative di Jacopo Chieppa, arricchite da combinazioni e ricette inedite pensate dallo chef per esaltare le caratteristiche specifiche dell'impasto, sempre con un occhio attento alle materie prime scelte e alla territorialità dei prodotti e dei sapori. Il risultato, in qualsiasi caso, è una pizza mai scontata, che mostra e dimostra tutta la passione dello chef per il mondo della lievitazione, maturata in anni di esperienza.

"È stato un anno faticoso, con la ristrutturazione del locale iniziata subito dopo il grande lavoro fatto come ogni anno per produrre i nostri panettoni, che sappiamo essere un punto di riferimento natalizio per i cittadini di Imperia e dintorni - conclude lo chef - ma alla fine siamo stati ripagati di tutti gli sforzi fatti. La dimostrazione di quel che dico sempre alle mie figlie: sognare in grande costa esattamente come sognare in piccolo, quindi tanto vale farlo. Kilo è partita esattamente così, come un sogno, e oggi è un sogno che condivido con il Ponente Ligure e con tutta la Liguria".