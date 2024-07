Sanremo, incontro della Confartigianato dedicato ai gommisti su smaltimento pfu e sicurezza sui luoghi di lavoro

Si è svolto, presso la sede della Confartigianato a Sanremo, un incontro dedicato alla categoria dei gommisti. La riunione si è concentrata sul problema dello smaltimento degli pneumatici fuori uso (PFU), che potrebbe essere presto arginato proprio grazie al gran lavoro di mediazione svolto da Confartigianato Imperia nell’accordo recentemente raggiunto tra AMAIE e il consorzio Ecopneus tramite la società Ambiente e Servizi.

L’incontro, al quale hanno partecipato componenti del direttivo, con il presidente degli Autoriparatori Sergio Camillò ed i consiglieri Sandro Bazzano (Drocco Carrozzeria) e Giacomo Rolla (Rolla Gomme), ha ricevuto il plauso degli altri imprenditori del settore presenti.

Il primo argomento affrontato ha riguardato inevitabilmente le nuove possibilità di smaltimento. “Quando diventai nel 2020 il referente degli autoriparatori per Confartigianato - ricorda Sergio Camillò - realizzai un esperimento annuale in accordo con Ecopneus, che ha l’appalto in Liguria. Misi nella mia attività un compattatore e ciò apportò notevoli migliorie per l’intero settore”.

“Uno dei principali problemi riguarda l’acquisto degli pneumatici online - sottolinea Giacomo Rolla, referente dei gommisti di Confartigianato Imperia - Ciò comporta un mancato tracciamento di quanto immesso nel mercato e un conseguente esubero e un’inevitabile difficoltà a smaltire le gomme secondo i requisiti normativi. Il fenomeno potrebbe ridursi drasticamente se tutti si rifiutassero di montare gli pneumatici portati dal cliente, spesso non conformi e non in regola e con conseguente assunzione di responsabilità, anche penale, di chi invece li monta. A ciò si aggiunge il fatto che in molti dichiarano un numero di gomme inferiore rispetto a quelle poi effettivamente ritirate, che comporta un intasamento soprattutto ai danni di chi invece dichiara il giusto”.

Un altro problema affrontato riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. “Purtroppo c’è un crescente abusivismo della professione - conclude Camillò - con sovrapposizioni di mestieri: carrozzieri che montano gomme o hanno a che fare con auto elettriche e gommisti che verniciano le auto con mezzi non idonei né a norma. Come ha ricordato Rolla, è fondamentale essere uniti, compatti e di supporto e con Confartigianato, a fronte dei risultati finora ottenuti, abbiamo dimostrato che possiamo portare benefici e migliorie a tutta la categoria”.

La Confartigianato organizzerà in futuro altre riunioni mirate alle specifiche categorie. Per essere supportati e rappresentati si può contattare l’ufficio Comunicazione telefonando allo 0184/524517, inviando un messaggio al numero WhatsApp 389/9588821 oppure inviando una mail all’indirizzo giovannini@confartigianatoimperia.it