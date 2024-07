'Un gol per la speranza', torneo benefico a Ventimiglia: al via il 1° Memorial Manuel Cesarini (Foto)

Un gol per la speranza. Un torneo di beneficenza a sostegno della ricerca per l'oncologia pediatrica del Gaslini verrà organizzato il 19 e il 20 luglio al campo sportivo Morel a Ventimiglia . Si tratta del 1° Memorial Manuel Cesarini.

L'evento, patrocinato dal Comune, verrà organizzato da Rocco del Monte con lo staff del Ventimiglia Calcio, da Cindy Morano con la partecipazione della Scuola di Pace di Ventimiglia e sarà dedicato alla memoria di Manuel Cesarini, ex giocatore granata scomparso all’età di quindici anni a causa di una malattia e ricordato da tutti come un ragazzino davvero speciale, educato, gentile e generoso.

Il torneo di calcio a 5 rivolto alle leve 2012-2013 inizierà alle 18.30 e avrà una finalità solidale. "Lo scopo è inviare tutto il ricavato delle iscrizioni e delle donazioni volontarie alla ricerca per l'oncologia pediatrica dell'istituto Giannina Gaslini di Genova, dedicando la donazione a un 2005, ex giocatore del Ventimiglia calcio, Manuel Cesarini, morto per un brutto male" - fanno sapere gli organizzatori - "Per informazioni si può contattare il 3200238621".