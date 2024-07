Ventimiglia, incidente sul cavalcavia: si alza in volo l'elisoccorso (Foto)

Si alza in volo l'elisoccorso Grifo per un incidente stradale sul cavalcavia di Roverino, in via Tenda a Ventimiglia. E' successo in serata.

Sul posto sono intervenuti anche Ponente Emergenza, Croce Azzurra Vallecrosia, un'automedica Alfa3 e le forze dell'ordine.

Stando alle prime informazioni l'incidente sembra aver coinvolto un’auto e una moto per cause ancora da accertare. Due i feriti: uno è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo mentre l'altro è stato elitrasportato a quello dell'ospedale di Santa Corona a Pietra Ligure.