Sanremo: malore alla guida sabato scorso in corso Inglesi, il 26enne sta meglio e ringrazia per i soccorsi

Sta meglio ed è fuori pericolo, anche se ha davanti un lungo periodo riabilitativo, il 26enne che, sabato scorso in corso Inglesi, ha accusato un malore mentre era alla guida della sua auto, accasciandosi al volante.

Fortunatamente, il conducente di un’auto che era subito dietro, ha assistito alla scena e, una volta resosi conto della situazione, ha subito chiamato il 118 e la polizia locale.

L'intervento dei sanitari è stato tempestivo. Il giovane è stato soccorso sul posto ed è stato trasportato in ospedale a Sanremo in codice rosso.

Il 26enne, oggi ripresosi, ci ha scritto per ringraziare tutte le persone che l'hanno soccorso, a partire dall'autista che era dietro di lui ed ha fatto un massaggio cardiaco fino all'arrivo dell'ambulanza.

“Un grazie anche a tutti quelli che – dice il 26enne - si sono presi cura di mio figlio di due anni che era in macchina, fino all'arrivo della nonna. Grazie anche al personale della croce Rossa, a quello della Rianimazione del ‘Borea’ (dottori, infermieri OSS) e il quello che adesso l'ho ha preso in carico in cardiologia intensiva. Grazie di cuore a tutti”.