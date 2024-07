Bordighera, sabato il 2° appuntamento con 'Cinema in giardino': start alle 21.20

Sabato 13 luglio ai Giardini Lowe di Bordighera è in programma il secondo appuntamento con “Cinema in Giardino”: alle 21.20, sotto gli ulivi di via Vittorio Vento, con ingresso libero verrà proiettato “Il ritorno di Mary Poppins”.

Al centro della pellicola, sequel del film del 1964, la celebre Mary Poppins tornata per aiutare Michael, ormai padre di tre bambini, e la sorella Jane a risolvere i problemi della famiglia Banks.

Nel corso della serata, come in tutti gli appuntamenti di “Un Mare di Eventi”, sarà presente il food truck per un piacevole momento di ristoro.

“Cinema in Giardino” tornerà a Bordighera il 19 luglio con “Ticket to paradise” e il 27 luglio con “Troppo cattivi”, per altri due appuntamenti con la magia del grande schermo.