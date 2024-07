Sanremo: tiene il corpo della madre morta in casa per un mese, indagini sul figlio settantenne

E’ stata aperta, dalla Procura di Imperia, un'inchiesta su un settantenne di Sanremo che ha vissuto per circa un mese in casa con l'anziana madre morta. Lo scrive l’agenzia Ansa.

L’uomo non avrebbe mai denunciato il decesso mentre sono stati i vicini, visti gli odori insopportabili arrivare dalle scale, a chiamare carabinieri che hanno scoperto quanto accaduto.

Secondo l’agenzia l'anziana non presentava segni di violenza, ma è stata comunque disposta l’autopsia per capire i motivi del decesso. Gli inquirenti stanno anche cercando di comprendere perché il figlio abbia tenuto il corpo in casa.