Sanremo: spiaggia non assegnata nel degrado, dal Comune via al bando per la 'Foce Levante'

Verrà pubblicato nei prossimi giorni il bando per la spiaggia ‘Foce Levante’, spiaggia libera non assegnata quest’anno dal Comune e per la quale, nei giorni scorsi, abbiamo pubblicato le immagini del degrado in cui versa.

Si tratta di uno stabilimento balneare che nessuno ha voluto ed è ora in condizioni di assoluto degrado, nonostante nelle belle giornate sia letteralmente invaso dai bagnanti. Accade a Sanremo nella zona che, fino allo scorso anno era dei bagni ‘Foce Levante’, accessibile dalla omonima zona della città dei fiori.

In molti tra residenti e turisti, si sistemano comunque sull’arenile, incuranti del degrado e della totale assenza di servizi. La spiaggia, di fatto, è ad accesso libero ma vede sporcizia ovunque, rifiuti, vecchi tavolini e suppellettili sparsi abbandonati, addirittura la carcassa di un gabbiano morto.

Sulla battigia sono presenti anche legni portati dalla forza del mare durante l’inverno e c’è pure una scogliera che ha ‘collassato’ sotto l’effetto delle onde. In questo caso sono intervenuti anche i gestori degli stabilimenti vicini, visto che alcuni bagnanti che erano sulla spiaggia abbandonata hanno cercato di attraversare la scogliera, con grave pericolo per la loro incolumità.

La spiaggia abbandonata da quest'anno (fino allo scorso era sempre stata assegnata) è molto grande e, con l’inizio dell’estate, è già più volte presa d’assalto. Il bando, nonostante la stagione sia in fase di avanzamento (di fatto mancano due mesi alla fine), è stato preparato e verrà pubblico in modo da avere il servizio di salvamento e la pulizia dell’arenile.