Sanremo: il prossimo anno gli alunni di San Bartolomeo continueranno a frequentare le lezioni a San Giacomo

Continueranno a seguire le lezioni alla scuola di San Giacomo, gli alunni che già dallo scorso anno sono stati spostati da quella di San Bartolomeo a Sanremo.

La conferma arriva dalla decisione del comune matuziano, di avviare interventi di manutenzione straordinaria e lavori antincendio all’interno dell’edificio scolastico, per adeguare gli spazi alla presenza di nuovi studenti.

Per la scuola di San Bartolomeo, chiusa per alcuni dissesti statici, servono infatti lavori di consolidamento strutturale (oppure la demolizione e la costruzione di un nuovo edificio scolastico), servirebbero circa due milioni di euro per la sua sistemazione. Una cifra che al momento non è nelle disponibilità di palazzo Bellevue.

La scuola era stata chiusa lo scorso anno e, dopo le conclusioni e le verifiche di vulnerabilità fatte dall’Ing. Bruno Pelaggi di Perugia, al momento rimane chiusa. Molti sono stati i sopralluoghi, a suo tempo, da parte dell’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella insieme all’ing. Danilo Burastero, dirigente del settore e gli arch. Giulia Barone e Simona Germinale.

L’Amministrazione ha confermato di voler individuare una sistemazione definitiva per gli alunni e che ora serve trovare gli stanziamenti necessari per l’intervento. Con la nuova Giunta insediatasi nelle ultime ore la situazione potrebbe sbloccarsi ma, ovviamente, solo quando saranno reperiti i fondi necessari.

Per il momento dal Comune è stato deciso di realizzare i lavori alla scuola di San Giacomo, prima dell’inizio del nuovo anno scolastico al fine di avere ambienti adeguati allo svolgimento delle lezioni. Il costo dell’intervento ammonta a circa 73mila euro e verrà affidato alla ditta Scc di Mondovì.