Giovedì prossimo il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano sarà in visita a Riva Ligure

Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sarà a Riva Ligure, giovedì prossimo, per partecipare come ospite d’onore all’inaugurazione della decima edizione della rassegna culturale 'Sale in Zucca'.

Durante la giornata, il Comune ha organizzato una visita privata per illustrare al Ministro la storia del borgo marinaro della provincia di Imperia, a partire dallo storico palazzo, sede del Municipio, antica proprietà della nobile famiglia Asdente-Carrega.

Le autorità si sposteranno, al piano terra, nelle sale espositive del S.E.M. (Spazio Espositivo Museale) che ospita i reperti dell’Area Scavi Archeologica di Costa Balenae. Inoltre, è in programma anche una visita guidata allo storico oratorio di San Giovanni Battista dov’è presente un crocifisso ligneo del ‘400 e i dipinti raffiguranti il Santo nel deserto e nel martirio in carcere.

La visita a Riva Ligure terminerà in serata. Sul palco di piazza Giacomo Matteotti, insieme al Sindaco Giorgio Giuffra, Il Ministro Sangiuliano discuterà del rapporto tra turismo e cultura.

“È motivo di grande orgoglio per la nostra cittadina poter ospitare il Ministro Sangiuliano - commenta il Sindaco Giuffra - La sua visita è motivo di assoluto prestigio, soprattutto in virtù di uno dei nostri appuntamenti più importanti dell’estate, ‘Sale in Zucca’. La rassegna, che ogni anno ci regala spunti e riflessioni con ospiti di alta caratura, quest’anno raggiunge un nuovo importante traguardo. Invito la cittadinanza tutta a essere presente”.