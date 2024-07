Arma di Taggia: giovedì sera in piazza Chierotti il concerto dei 'Nice Boys' per 'Fare Musica'

Una stagione importante per ‘Fare musica’: 25 anni di attività ininterrotta (culminanti con la 25a edizione di Rock in The Casbah dal 31/7 al 3/8).

L’importante traguardo impone di certo una scelta che rappresentano la cifra stilistica sempre perseguita dall’associazione. La stagione delle feste inizia proprio ad Arma di Taggia l’11 luglio con il contributo dell’amministrazione comunale di Arma di Taggia.

La location scelta è quella di Piazza Chierotti ed il gruppo protagonista è una tribute band tra le più attive del Nord Italia: Nice Boys da Torino. I Nice Boys sono riconosciuti come una delle “Guns N' Roses tribute band” più somiglianti sia a livello esecutivo che estetico. La timbrica graffiante e acuta della voce vi ricondurrà ai fasti vocali del miglior Axl Rose.

Le chitarre granitiche, compatte e bluesy dei Nice Boys non potranno che farvi rivivere la nostalgica prima era della coppia chitarristica più pericolosa della Sunset Strip di fine anni '80: vi sembrerà di avere a che fare coi mitici Slash & Izzy Stradlin. Completano la Line-up una sezione ritmica precisa e di grande attitudine.

Lo spettacolo, oltre alle hits più famose, propone anche brani più ricercati, quelli che un vero fan dei Guns N' Roses vorrebbe sentire da un tributo energico e fedele come i Nice Boys. Occasione unica per iniziare questa stagione di festeggiamenti e ballare come in una discoteca Rock a cielo aperto. L’inizio concerto è fissato per le ore 21,30. Spettacolo gratuito.