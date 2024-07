Quali auto si possono noleggiare a lungo termine

Da qualche anno a questa parte, il mercato automobilistico si è reso protagonista di un’interessante evoluzione, che ne ha ampliato in maniera consistente il ventaglio di offerte. Un esempio concreto di questa situazione è dato dall'importante incremento delle vendite di auto usate, ma questa tipologia di vetture non è l’unica ad aver tratto benefici da questo nuovo scenario. Anche il noleggio auto a lungo termine, infatti, dapprima prevalentemente riservato al mercato aziendale o dei lavoratori autonomi, si è esteso ai privati, che hanno ben accolto questa novità, come dimostrano i dati in crescita per questo settore.

Oltre all’apertura a un nuovo segmento di pubblico, il noleggio ha saputo raccogliere anche i nuovi interessi e le nuove esigenze dei clienti, andando ad arricchire l’offerta di mezzi tradizionali con quelli elettrici, più attenti al tema sempre più pressante della sostenibilità.

In questo contesto, realtà come Ayvens lavorano da anni per garantire un servizio di noleggio qualitativamente alto mantenendo sempre un grande occhio di riguardo verso la sostenibilità, e proponendo delle soluzioni ideali sia per impatto ambientale che per convenienza.

Noleggio a lungo termine: di cosa si tratta

Ilè una modalità contrattuale che consente diottenere una vettura per un periodo di tempo che può oscillare solitamente dai, pagando unche includenecessari al mantenimento del veicolo, come le spese assicurative e quelle legate alla manutenzione del veicolo.

Questa nuova tipologia di offerta funge da ottima alternativa di mobilità, in quanto permette di utilizzare una vettura per lunghi periodi e a costi accessibili e facilmente programmabili nell’ambito di un’organizzazione economica familiare.

Il contratto di noleggio può essere vincolato a una determinata cifra in chilometri (decisa in fase di stesura dell’accordo) oppure libero, una soluzione che tuttavia potrebbe implicare costi maggiori.

Quali auto possono essere noleggiate a lungo termine?

Sono diverse leche possono prestarsi a questo servizio. Generalmente tra le auto che è possibile noleggiare, e che negli ultimi tempi stanno ottenendo un certo successo, vi sonoquelle. Queste sono solitamente scelte da chi vuole sperimentare una nuova tecnologia senza dover immobilizzare grosse cifre di denaro. Oltre al loro essere un’ottima risposta al problema della, infatti, presentano, anche dal punto di vista dei. A mantenere poi vivo il successo che hanno presso il pubblico è il loro livello di. Inoltre è importante aggiungere che questa tipologia di auto è continuamente soggetta a evoluzioni tecnologiche ed è quindi sempre al passo con i tempi.

Anche i SUV rappresentano una categoria particolarmente apprezzata per la loro importante versatilità. Essi infatti potrebbero essere definiti degli ibridi tra un’auto da città e un fuoristrada, e ciò garantisce dei benefici non indifferenti e un’efficace tenuta in ogni tipo di strada.

Impossibile poi non includere le citycar, automobili perfette se si vuole guidare in città in virtù di dimensioni ideali per gestire traffico e parcheggio. Queste vetture possono rivelarsi inoltre ottime anche dal punto di vista dei costi, in quanto tendono ad esibire dei consumi abbastanza bassi.

Importante precisare, infine, che un servizio di noleggio a lungo termine può includere anche auto usate, e di conseguenza la scelta non può che risultare ampia e stratificata. Le possibilità sono quindi molte sul tavolo dei potenziali clienti, ma per poter scegliere l’auto migliore in base alle proprie esigenze appare essenziale consultare i cataloghi dei vari fornitori del servizio presenti nel mercato.