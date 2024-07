Il nuovo token ASI crolla, mentre WienerAI vola in presale

Nel mercato delle criptovalute, i progetti IA stanno diventando sempre più appetibili per i trader. Con il rapido sviluppo di questa nuova tecnologia, ci sono sempre più utenti in cerca di sistemi decentralizzati per sfruttarla.

Per questo il settore delle criptovalute si adatta perfettamente alle esigenze degli sviluppatori che intendono creare nuove reti e applicazioni IA.

Non a caso, a luglio Fetch.ai, Ocean Protocol e Singularity.NET, ovvero le tre criptovalute IA più influenti sul mercato, hanno effettuato un merging.

Da questa fusione è nato il ASI, con la conseguente rimozione dei token di OCEAN e AGIX dagli exchange. Il token ASI alimenterà una rete AI decentralizzata, consentendo agli utenti di accedere e contribuire a servizi senza l’intervento dei giganti del settore tecnologico.

La rete sarà una sorta di biblioteca pubblica dove trovare strumenti AI. Secondo gli analisti, questa piattaforma potrebbe tornare molto utile alle aziende in cerca di soluzioni IA veloci e accessibili. Inoltre, ASI potrebbe gestire un mercato in cui sviluppatori, ricercatori e fornitori di dati lavorano insieme e vengono ricompensati per i loro sforzi.

Inoltre, ASI sarà anche il token di governance della piattaforma, con i titolari che potranno votare e decidere il futuro dell’ecosistema.

In generale, gli appassionati di tecnologia e criptovalute stanno tenendo gli occhi puntati su ASI, sebbene sia arrivato sul mercato durante una nuova fase ribassista innescata dal crollo del Bitcoin. Nelle ultime 24 ore, ASI è sceso dagli 1,16 dollari fino a circa 1 dollaro, per poi risalire a 1,19 dollari.

Il market cap dell’asset è di circa 3 miliardi di dollari, mentre il volume di trading nelle 24 ore è aumentato del 40%, arrivando a 160.640 dollari.

Tuttavia, l’oscillazione del valore di ASI ha portato i trader a temporeggiare e puntare su altri progetti IA interessanti come WienerAI.

WienerAI

WienerAI è un particolare progetto legato all’intelligenza artificiale, in quanto vuole unire la semplicità e l’accessibilità di una meme coin, con le funzionalità all’avanguardia di un trading bot IA.

La mascotte del progetto è un bassotto cibernetico creato in un laboratorio del futuro che aiuterà i trader a navigare gli exchange per ottimizzare gli investimenti. WienerAI si basa sui meme di questa mascotte, ma fornisce anche utilità al suo token WAI.

Infatti, per accedere al trading bot IA sarà necessario essere titolari del token. In questo modo si potrà utilizzare il bot gratuitamente e senza commissioni aggiuntive.

Il token WAI ha un valore attuale di 0,000726 dollari, mentre la presale del progetto ha raccolto più di 7,2 milioni di dollari. Il WAI crescerà nelle prossime fasi della raccolta fondi.

I trader interessati possono comprare il WAI utilizzando ETH, USDT, carta di credito per fare subito staking e ottenere ricompense passive con un APY attuale del 157%. I guadagni dello staking verranno distribuiti nell’arco di 2 anni, al ritmo di 3938 WAI per blocco Ethereum. In alternativa è possibile comprare il token con BNB ed effettuare il claim al termine della presale.

Per quanto riguarda il trading bot, questo avrà una funzione di chat dove i trader potranno ottenere risposte esaustive sull’analisi e la previsione del valore dei token. Inoltre, WienerAI potrà trovare subito i token analizzati sui DEX al loro valore più conveniente.

Il trading bot competerà con i bot MEV, assicurando ai suoi utenti l’acquisto rapido dei token desiderati. In questo modo, i trader potranno massimizzare i propri profitti in caso di crescita degli asset comprati.

Secondo il sito ufficiale, il trading bot di WienerAI verrà lanciato dopo la presale e il listing del token WAI su DEX e CEX.

