Sanremo: rifiuti abbandonati e degrado in strada San Martino, la segnalazione di una lettrice (Foto)

“Ho già segnalato la situazione ad Amaie Energia, ma purtroppo, questo fatto increscioso continua e, in modo particolare, nel fine e inizio settimana quando i turisti, che affittano appartamenti in modo irregolare ed abbandonano i rifiuti per strada con i gabbiani che, trovandoli in terra, cercano di aprirli”.

Sono le parole di una nostra lettrice che ci ha anche inviato alcune foto di degrado in strada San Martino a Sanremo. “Mi pare essenziale – prosegue - che venga fatto un controllo incrociato di Amaie Energia con il settore comunale relativo al pagamento della Tari per verificare che la tassa venga pagata regolarmente da tutti i proprietari di case e appartamenti. In secondo luogo, vista la situazione igienico sanitaria degradante, a causa di gabbiani, piccioni e topi, inviterei l'ente preposto all'igiene pubblica ad agire per fermare l'espansione incontrollata di questi animali”.