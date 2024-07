Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 8 a domenica 14 luglio in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 8 LUGLIO



SANREMO

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932

21.30. Per ‘Sanremo Summer Symphony 2024’, ‘Tony Hadley live in Symphony’: concerto del frontman dei leggendari Spandau Ballet con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Piero Romano. Auditorium Franco Alfano (info e acquisto biglietti a questo link)

IMPERIA

9.00. Viva i Saldi: giornata commerciale nel Centro di Oneglia



18.30. Proiezione del film d’animazione ‘Sing 2’ adatto a tutta la famiglia. Teatro Cavour, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)

21.30. Proiezione del film ‘Il Regno del Pianeta delle Scimmie’. Teatro Cavour, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)

VENTIMIGLIA



10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



BORDIGHERA



8.00, 8.50 & 18.00. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



17.00. Bordighera storie e leggende: accompagnati dalla guida turistica Marco Macchi si visiterà il centro storico, partendo dalla chiesa di Sant’Ampelio, per poi salire alla batteria del ‘Marabutto’, passare davanti al palazzo comunale ed infine salire al centro storico (10 euro), prenotazione obbligatoria al 338 1375423 (più info)

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)



18.00. ‘Mandala di Sabbia per la Pace’: realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centro Kalachakra e Centro Ghe Pel Ling. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 14 luglio

21.00. ‘Liguria da Scoprire’: escursioni e visite ad Ospedaletti a cura dell’Ass. Arcadia. Ritrovo nel Portico del Comune, prenotazioni 327 0824866 (più info)



RIVA LIGURE



21.30. ‘Luglio col Piano che ti voglio’: concerto del Maestro Venturelli. Piazza Matteotti



SANTO STEFANO AL MARE



21.30. Per ‘Lunedì bimbi’, ‘Circus Stellar’ con Squilibrio. Piazza Baden Powell

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio



DIANO MARINA



21.30. Balliamoci l’estate 2024: musica e animazione con Gianni Rossi. Molo delle Tartarughe



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



10.30. Per il M&T Festival (ultimo appuntamento della 30ª edizione), DrumCircle in piazza Torre Santa Maria



21.00. Cartoon Show animazione bambini. Anfiteatro



ENTROTERRA

POMPEIANA

21.30. ‘Magic Show - Magìa e zig-zag Girl’: spettacolo del prestigiatore Maninò l'Invisibile con una serie di numeri che lo vedono anche interagire con il pubblico fino a far diventare ‘maghi’ dei bambini con una mini-lezione di magía in diretta. Piazza Dante



TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione Manu Katché & Toto. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





MARTEDI’ 9 LUGLIO



SANREMO



9.00. Visita guidata alla Sanremo di Italo Calvino lungo la Strada di San Giovanni. A cura di Liguria da Scoprire (10 euro). Ritrovo davanti al ‘pino’ di Piazza Colombo, info 327 0824866 (più info)

17.00. Visita guidata alla Sanremo della Belle Epoque a cura dell’associazione ‘Liguria da Scoprire’ (10 euro, ragazzi fino a 15 anni gratis). Ritrovo davanti alla statua della Primavera in corso Imperatrice, info 338 1375423 (più info)

19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con Beatrice e Serena: Serena Lo Faro (fisarmonica) e Beatrice Orrigo (voce). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932



20.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Anna, ‘Come Quando Fuori Piove’: 5° Memorial Fernando Foschini. Campo da basket di Coldirodi



IMPERIA

10.00-13.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



18.30. Spettacolo teatrale ‘Centenario di Imperia 1923 - 2023: L'Istituto Boine e la sua Storia’, un evento che celebra i cento anni della città di Imperia e che ripercorrerà la storia dell'Istituto Boine. Teatro Cavour, ingresso gratuito (prenotazioni a questo link)

21.00. Per la rassegna ‘Musica al Santuario’, ‘Il grande Ludwig trascritto’: concerto a quattro mani del duo formato da Marilena Liso e Gemma Dibattista. Musiche di Ludwing Van Beethoven. Santuario N.S. Grazie Montegrazie, ingresso ad offerta libera a favore del restauro dell’abside centrale del Santuario

VENTIMIGLIA



7.00-8.30. Lezioni di Yoga gratuite a cura Tra terra e cielo ASD. Forte dell’Annunziata

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

18.30. Camminata Metabolica guidati dai Trainer Micaela e Fabio (munirsi di tappetino e una bottiglia d'acqua). Rotonda Lungomare Varaldo, fronte Biscione, info 329 9743216 (martedì e venerdì di luglio)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach



21.00. Spettacoli di arte varia e intrattenimento per bambini. Pista di Pattinaggio o Giardini Falcone e Borsellino (tutti i martedì sono al 27 agosto)



BORDIGHERA

8.50, 18.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre

20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative + alle 21, Fluffy Puppets Circus. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI



10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

18.00. ‘Mandala di Sabbia per la Pace’: realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centro Kalachakra e Centro Ghe Pel Ling. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 14 luglio

18.00-24.00. ‘I Colori dell'Arte’: mercatino di artigianato e aziende agricole. A cura dell'Ass. Culturale Amici della Musica e delle Arti. Pista ciclabile (tutti i martedì fino al 3 settembre)

TAGGIA ARMA

21.30. ‘Circustime’ con ‘Storie di Sabbia’: nuovo show con Marbella e Ops! in Piazza Tiziano Chinotti ad Arma

21.00. Per la ‘Rassegna letteraria ‘Di libro in libro’, ‘All'insegna del giallo con Antea Edizioni’. Intervengono Leonardo Massabò, ex vice questore di Genova e Imperia, con il libro ‘La danza dell'impiccato’, e Fabio Defilippo, appassionato di criminologia, con il libro ‘Rosae’. Giardini di Villa Boselli



RIVA LIGURE



20.00. Musica Italiana con Francesca Furfari. Via Martiri della Libertà lato levante



SANTO STEFANO AL MARE

9.30. ‘Piccoli delfini crescono’: attività di Snorkeling. A cura dell’Associazione Delfini del Ponente. Stabilimento balneare Beach Club

SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

21.00. Spettacolo per bambini con il Mago Alex

DIANO MARINA

21.15. Diano in Musica: evento itinerante che caratterizza l'estate dianese con esibizione live di band nel centro cittadino



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00-10.00. Ginnastica del risveglio in Largo Scofferi (dal lunedì al venerdì fino al 30 agosto)



21.00. Concerto d'archi, tutto al femminile, ‘Le Muse’. Anfiteatro sul Lungomare delle Nazioni, accanto al Parco Giochi

21.30. Karibe Band Show. Piazza Torre Santa Maria



ENTROTERRA

CAMPOROSSO

21.00. Commedia dal titolo 'Il ladro' messa in scena dalla compagnia stabile di Vallecrosia ‘Teatro della Luna’. Palatenda Bigauda

TRIORA



10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

JUAN-LES-PINS



20.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Dominique Fils-Aimé & Selah Sue. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)



MONACO



10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)



20.00. Per ‘Monte-Carlo Summer Festival 2024’, Concerto di Sam Smith’. Salle des Etoiles (più info)



20.00. Zucchero World Tour 2024: concerto ‘Overdose d'Amore’ di e con Zucchero Fornaciari. Salle des Princes del Grimaldi Forum (info e prenotazioni)





MERCOLEDI’ 10 LUGLIO



SANREMO



9.30-11.30. Desbaratu ad offerta per rinnovo locale e a sostegno dei costi dell’acquisto dello spazio dell’Associazione ‘Popoli in Arte’. ‘Le ceste’, via Galilei 613

19.00. ‘Torneo Lions Club Sanremo Matutia’ (4ª edizione) a favore dei cani guida Lions: torneo sociale giallo ad estrazione maschile e femminile riservato a tutti i tennisti di tutte le categorie di età. Campi gioco Tennis Sanremo e tennis Ospedaletti, fino al 13 luglio, info 388 136932

19.30. Per ‘Folies Royal 2024’, Music Time’ con il ‘Quiet Night trio’ formato da Ines Aliprandi (piano e voce), Mauro Demoro (contrabbasso), Enzo Cioffi (batteria). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i Festeggiamenti di Sant’Anna, ‘Come Quando Fuori Piove’: fase finale del torneo di Belotta. Campo da basket di Coldirodi