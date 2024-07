Sanremo, notte di controlli per la polizia municipale: daspo urbano per un uomo, multe per abbandono di rifiuti (Foto e video)

Una notte di controlli. La Sanremo by night si è colorata di blu, come il colore delle sirene della polizia locale, rimaste accese in una serata, quella di giovedì 4 luglio, piena di lavoro per i suoi agenti. Sono stati più di 30 gli uomini impiegati nelle piazze e nelle vie della città della musica, coadiuvati dagli agenti della polizia giudiziaria, dagli ispettori ambientali di Amaie Energie e dai Ranger, in divisa e in borghese.

Una notte ricca di lavoro, che ha portato i suoi frutti e tanti applausi, arrivati da residenti e turisti, che hanno battuto le mani verso il grande dispiegamento di forze della notte scorsa. Tornando ai fatti, e quindi al bilancio della polizia municipale, spicca l'intervento al Palafiori per l'allontanamento di quattro clochard (altri tre sono stati trovati in giro), e una denuncia per vendita di prodotti contraffatti e per resistenza a pubblico ufficiale ad un senegalese, in possesso di orologi falsi e un daspo urbano per un uomo ubriaco, che molestava gli avventori di un locale. Ad un uomo è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo, ad un altro è scattata una multa per guidare con l'assicurazione scaduta.

Una serata iniziata alle 18 con il controllo dei venditori abusivi di cui sopra e proseguita con l’attività di contrasto ai conferimenti della differenziata. Ed è proprio in quei momenti che sono state scoperte due persone che volevano lasciare il classico sacchetto dei rifiuti nella zona di via Debenedetti: entrambi stranieri, sono stati multati.

L'attività si è svolta in piazza Cesare Battisti, poi in piazza Eroi ed è proseguita nella Pigna, dove non sono state riscontrate particolari criticità, se non qualche sacchetto conferito male. Attività apprezzata dai residenti, che hanno potuto osservare da vicino il grande sforzo eseguito dalla polizia municipale.

Al termine della serata, infine, nei pressi della galleria è stato notato un uomo alla guida di una moto di grossa cilindrata, con una marmitta rumorosa, e che procedeva ad alta velocità: dopo essere stato rintracciato, è stato multato.