Viabilità: ecco i cantieri che caratterizzeranno la prossima settimana l'autostrada A10 Genova-Ventimiglia

Ecco i cantieri che, la prossima settimana e in situazioni particolari o in caso di traffico intenso, potrebbero creare rallentamenti al traffico o code con un relativo aumento dei tempi di percorrenza soprattutto nel fine settimana.

Direzione Italia

- Tra Confine Stato e Ventimiglia carreggiata chiusa per lavori di adeguamento galleria Del Monte dal km 153+870 al km 152+140 dal 08/07/2024 al 14/07/2024

- Tra San Bartolomeo e Andora carreggiata chiusa per adeguamento galleria Colle Dico dal km 99+240 al km 95+330 dal 08/07/2024 al 14/07/2024

- Tra Andora e Albenga corsia di marcia chiusa dal km 86+570 al km 84+380 per adeguamento barriere di sicurezza dal 08/07/2024 al 14/07/2024

Direzione Francia

- Tra Borghetto Santo Spirito e Albenga chiusura della corsia di marcia per sostituzione barriere dal km 76+700 al km 78+720 dal 08/07/2024 al 12/07/2024

- Tra Andora e San Bartolomeo carreggiata a doppio senso per lavori sulla carreggiata opposta dal km 95+330 al km 99+240 dal 08/07/2024 al 14/07/2024

CHIUSURE SVINCOLI O TRATTE

Direzione Italia - nessuna chiusura prevista



Direzione Francia