Sanremo: ieri sera la quarta serata dei festeggiamenti di San Siro, magia e divertimento per i bambini

Un connubio perfetto: la magia e il cinema. Questo il doppio dono che il comitato festeggiamenti parrocchiali ha voluto regalare ieri sera, specialmente ai più piccoli, in piazza san Siro; piazza era veramente gremita.

Ha aperto il Mago Sasà con un spettacolo delicato e carino, ricco di quelle magie che fanno spalancare gli occhi ai bimbi (ma anche ai grandi) mentre un "Ohhhhhhhhh" di stupore si spande per tutta la piazza. D’effetto e sempre di grande fascino il gioco con le bolle di sapone. E poi, un classico, e come tale evergreen: Shrekh. La storia, vista con gli occhi degli adulti, è un modo di abbattere e superare ogni forma di stereotipo per andare oltre le semplici apparenze.

Vista con gli occhi dei bambini, è un mondo fantastico dove convivono orchi, draghi e asini parlanti. Il tema dei festeggiamenti, capaci di amare, torna anche qui: accettare l’altro per come è e non per come appare.