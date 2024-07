Bordighera: scuola di via Napoli, il comune risolve il contratto con la ditta e cerca fondi per il nuovo plesso

L’Amministrazione di Bordighera ha dato mandato al Dirigente del Settore Tecnico del Comune (l’architetto Roberto Ravera) di avviare le procedure per la risoluzione del contratto di appalto con la ditta ‘Kareko General Construction and Service’, alla quale erano stati affidati i lavori per la costruzione della nuova scuola dell’infanzia di via Napoli, andata parzialmente distrutta nell’incendio del 27 giugno 2022.

La decisione è stata presa dall’Amministrazione in considerazione del parere dell’avvocato Matteo Andracco, legale incaricato dal Comune, e sentito il RUP. Scaturisce al termine delle procedure e delle azioni dettate della normativa a seguito dell’incendio, che hanno imposto precise tempistiche che devono essere rispettate sulla base del ‘Codice degli Appalti’.

Ora l’Amministrazione potrà procedere con la richiesta di risarcimento e/o indennizzo sia nei confronti dell’impresa ‘Kareko General Construction and Service’, sia nei confronti della compagnia assicurativa che ha omesso di avvisare il Comune di Bordighera del mancato pagamento della polizza CAR da parte dell’impresa stessa.

Contestualmente la Giunta ha dato mandato al Sindaco Vittorio Ingenito di attivare tutte le procedure possibili tramite Ministero dell’Istruzione e Regione Liguria al fine di ottenere le risorse economiche necessarie a finanziare le opere oggetto del progetto di rifacimento delle porzioni della scuola d’infanzia danneggiate e finalizzate al ripristino integrale del manufatto in piena sicurezza.