Genova: condannato il compagno di cella di Luca Delfino che, nel 2007 uccise Antonella Multari

Aveva ucciso la sua ex compagna, Antonella Multari, in via Volta a Sanremo ed era stato condannato a 16 anni e 6 mesi di reclusione.

Stiamo parlando di Luca Delfino che, nel corso della pena in carcere, era stato minacciato, picchiato e intimidito insieme a un altro compagno di cella dal marocchino Fahd Chebbi, oggi a sua volta condannato a 6 anni e 8 mesi. Il pubblico ministero Fabrizio Givri aveva invece chiesto la condanna a 8 anni.

Delfino venne minacciato ed aggredito nel 2018 e, l'altro compagno di cella è già stato condannato a 6 anni e dieci mesi per lesioni ed estorsione aggravata. Assistito come sempre dall'avvocato Riccardo Lamonaca, aveva denunciato intimidazioni continue, tra costrizioni di vario genere ed anche la nomina di un avvocato contro la sua volontà.

Luca Delfino, lo ricordiamo, dopo aver scontato la condanna per l'omicidio di Antonella Multari, oggi è ricoverato in una ‘Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza’ a Genova Prà, visto che é ritenuto ancora socialmente pericoloso.