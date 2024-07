Sanremo: domani all' Ariston il terzo capitolo della trilogia imperiese 'Maryam Of Tsyon'

Il film storico religioso del regista sanremese Fabio Corsaro, tratto dalle visioni mistiche della beata A.K.Emmerick, citato dal Cardinale Gianfranco RAVASI nel suo ultimo libro "Le Sette Parole di Maria" dal titolo Maryam Of Tsyon, prodotto e girato da Fiori di Sambuco Film a Sanremo, ad Imperia, a Ventimiglia, in Francia ed in Turchia, sarà nelle sale mercoledì 03/07/2024. I capitoli II e I rispettivamente il 10 e 17 luglio. La pellicola ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in festival indipendenti di tutto il mondo. Nel film Camilla Nardini è Maryam e Giuseppe Laureri è l' Apostolo Giovanni, Roberta Viero è la turista di Efeso.



Il regista ha rilasciato questa intervista, sulla genesi del progetto:

GENESI DI UN FILM: M A R Y A M O F T S Y O N (trilogia)

Nel novembre del 2016 mi accingevo a fare il consueto viaggio/ritiro spirituale con Padre G.P. . Avevamo scelto una meta inusuale: la Casa di Maria ad Efeso in Turchia (santuario). Il luogo scoperto grazie agli scritti della beata A.K.Emmerick una mistica stigmatizzata tedesca, che aveva indicato precisamente l ubicazione del luogo ove l'Apostolo Giovanni aveva portato la madre di Cristo per sottrarla alle persecuzioni a Gerusalemme.

Dato che la lettura era attinente al luogo, scelsi di leggere proprio le visioni mistiche della Emmerick, trascritte dal suo biografo Clemens Brentano. Eravamo ospiti dei Cappuccini custodi della Santa Casa, e vivevamo a pochi metri dal Santuario, tanto che potevamo visitarlo anche quando era chiuso ai turisti e fedeli che, dopo la visita agli scavi archeologici di Efeso, si arrampicavano in taxi od in pulman sulla collina adiacente ove appunto Giovanni Apostolo aveva "nascosto" la madre di Dio.

Via via che approfondivo la lettura, nelle lunghe giornate piovose, seduto innanzi al piccolo altare posto all' interno del Santuario, immaginavo la vita della Vergine in quei pochi metri quadrati, 2000 anni prima di me.

In quella settimana sono successe troppe cose da raccontare, cose sorprendenti, soprannaturali, ma delle tante ne elenco solo due:

- la scoperta della Tomba di Maria sulla collina dell' Usignolo posta qualche centinaio di metri dietro la Casa;

- la decisione di buttare giù la sceneggiatura del film che andrete a vedere;

- il dono inaspettato di una reliquia preziosissima;

La tomba della dormizione di Maria, dalla quale Lei è stata assunta in cielo, è stata ricercata per anni dai più importanti teologi ed archeologi cristiani, senza esito, noi l'abbiamo individuata inaspettatamente, la ricerca di un giorno .... siamo stati aiutati dal grande incendio che aveva spazzato via tutto il bosco pochi mesi prima ed anche da google earth;

Tutta la trilogia filmica (che prima doveva essere una bilogia) è basata su questa grandissima scoperta, sapere che la ragazza di 16 anni, scelta per essere la madre di Cristo, è stata portata dagli Angeli di Dio in Paradiso viva, dormiente, e che quel luogo è come una "finestra" da cui è possibile vedere, seppur lontanamente, il Regno di Dio e la Sua corte, può modificare totalmente la storia umana .... il pensiero dei popoli e la loro salvezza attraverso la Croce di Gesù Cristo;

La reliquia poi è il dono anticipato del lavoro svolto da Fiori di Sambuco Film per sette anni dal 2016 al 2023 per realizzare i tre film.

Dopo averlo girato a Sanremo, a Ventimiglia, in Francia ed in Turchia è iniziata l' opera di post produzione e montaggio. Ma nel frattempo sono capitate cose molto gravi nel mondo, quali il COVID e la guerra Russo-Ukraina, e tutto ha influenzato la genesi dei film come voi ora li vedrete. Noi non viviamo in tempi "normali" e come dice la Vergine .... apparsa al povero regista .... "in momenti straordinari, interventi straordinari"

Buona visione!