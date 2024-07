Sanremo: più di 2000 visitatori a 'Love Gineration', festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani

Sabato 29 giugno 2024, Villa Nobel ha ospitato più di 2000 visitatori a 'Love Gineration', festival dedicato ai produttori di gin e distillati italiani.



"La manifestazione si è aperta alle ore 18 - spiegano gli organizzatori - con i primi visitatori pronti a degustare più di 70 etichette differenti. In poche ore Villa Nobel si è riempita di sorrisi e risate per una serata all'insegna del divertimento. Con i 15 produttori provenienti da tutta Italia Love Gineration conquista Sanremo e si conferma come evento di riferimento per tutti gli appassionati dei gin e distillati italiani anche in Liguria".



"Durante la serata, i partecipanti hanno potuto degustare gin in purezza, distillati, sorseggiare cocktails e farsi trasportare dalla musica del nostro Dj Master DBJ. Ad entusiasmare le famiglie un fantastico Mini club gratuito che ha permesso ai più piccoli di divertirsi lasciando gli adulti la possibilità di godersi l'evento in tranquillità. Lo staff di VALe20 si ritiene fortemente soddisfatto della riuscita dell'evento e ringrazia Villa Nobel per la location e per l'ospitalità e i suoi visitatori per la forte partecipazione. Love Gineration Celebrated Sanremo si è conclusa, ma la tournée continua con altre tappe del 2024!".