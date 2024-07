Moro Progetto Bagno: A 90 anni di storia, un viaggio alla scoperta dell'eccellenza e dell'innovazione

Continua l'appassionante avventura di Moro Progetto Bagno, traghettata dalla tenacia e dall'ingegno di Anselmo Moro verso un futuro sempre più prospero. In questo nuovo capitolo, scopriremo come gli anni '60 e '70 hanno segnato un decennio di crescita e innovazione per l'azienda.

Un trasloco importante: da Via Regina Margherita a Via Vittorio Emanuele II

Il 1964 segna un momento cruciale: Moro Progetto Bagno si trasferisce in una nuova sede in Via Vittorio Emanuele II. La posizione centrale, unita a spazi più ampi e funzionali, tra cui un laboratorio e un parcheggio, rappresentano un salto di qualità per l'attività.

Un team affiatato e clienti soddisfatti

Anselmo, affiancato dal figlio Adelmo e da fidati collaboratori come Carlo, Luigi e Ulisse, affronta ogni sfida con dedizione e competenza. La clientela, in aumento grazie al boom economico e al crescente benessere, trova in Moro Progetto Bagno un punto di riferimento per soluzioni idrauliche efficienti e personalizzate.

Servizi a 360 gradi: da Bordighera a Genova

L'azienda espande il proprio raggio d'azione, operando non solo a Bordighera ma anche a Genova e dintorni. Il furgoncino e persino un carretto trainato a mano diventano i mezzi per raggiungere i clienti e soddisfare le loro esigenze, anche le più remote.

Giacomini: una partnership per l'eccellenza

Inizia la proficua collaborazione con Giacomini, azienda italiana leader nella produzione di valvole e raccordi per impianti idrotermici. Questa sinergia rappresenta un valore aggiunto per Moro Progetto Bagno, che può offrire ai propri clienti prodotti di alta qualità e soluzioni innovative all'insegna della sostenibilità.

Un sodalizio che dura nel tempo

La collaborazione con Giacomini, iniziata nel 1964, prosegue ancora oggi, dimostrando l'impegno condiviso di entrambe le aziende verso l'eccellenza tecnica, la sostenibilità e l'innovazione.

90 anni di storia: un traguardo da celebrare

Moro Progetto Bagno festeggia 90 anni di successi e traguardi, tramandando di generazione in generazione i valori di passione, dedizione e attenzione al cliente. Un viaggio che continua all'insegna dell'innovazione e della qualità, per offrire sempre il meglio ai propri clienti. Per saperne di più su questo decennio potrete andare a leggere il nuovissimo post sul Blog aziendale, lì troverete una miriade di nuovi dettagli e aneddoti.

