Escursionista e parapendista in difficoltà: ieri sera doppio intervento dei Vigili del Fuoco

Doppio intervento dei Vigili del Fuoco, nel tardo pomeriggio di ieri nell’entroterra. Il primo ha riguardato un giovane escursionista che si era perso nella zona di Carpasio, in alta Valle Argentina. Verso le 20 il giovane ha dato l’allarme ed i pompieri di Sanremo sono intervenuti, trovandolo poco dopo grazie alla posizione inviata con il cellulare.

Nello stesso momento i Vigili del Fuoco di Ventimiglia hanno soccorso in parapendista che era finito in un burrone nei pressi di Camporosso. Fortunatamente il giovane non ha riportato ferite ma non riusciva a trovare la via del rientro. Grazie ai soccorritori è potuto tornare a casa.