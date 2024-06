Bordighera: la pizzeria Sant'Ampelio vanta due istruttori tecnici della Nip (Nazionale italiana pizzaioli)

A Bordighera si insegna come si prepara la pizza: nella pizzeria Sant’Ampelio di via Vittorio Emanuele II Davide Bianchi e Richard Patricio Lopez Caipe hanno recentemente ottenuto il riconoscimento di istruttori tecnici della Nazionale italiana pizzaioli. La qualifica, riconosciuta a livello mondiale, è solamente un nuovo passo in avanti nella loro carriera nel mondo della gastronomia, che ha già visto negli scorsi anni diverse soddisfazioni: “Abbiamo già partecipato a diversi campionati nazionali - spiega Davide Bianchi - chiudendo anche in top 10; una volta addirittura siamo arrivati terzi, e alla fine dopo tanti anni abbiamo deciso di prendere questo riconoscimento, che abbiamo preso con il massimo dei voti”.

Aver ottenuto questi riconoscimenti ha anche permesso loro di accedere alle sfide e agli obiettivi della Nip food (Nazionale italiana pizzaioli), a cominciare da quella legata agli impasti per le pizze, con la proposta nel proprio locale di un totale di sette differenti paste (Riso nero, semi di mais e lupino, rimacinata, alga verde spirulina, tecnica biga, gel termico e poolish) da alternare nel corso delle settimane, offrendo ai clienti esperienze di degustazione differenti.

A questo si aggiungono gli obiettivi che la Nip ha previsto per il futuro, ancora in evoluzione, a cominciare da una collaborazione con la Ferrari Challenge organizzata a Maranello, con cui si punterà a lavorare nel corso delle varie tappe della corsa, passando poi all’organizzazione di eventi come il King of pizza e il World master chef, passando poi per l’Aperifood evolution, in cui verranno studiati nuovi metodi per preparare e servire aperitivi.

L’ultimo grande obiettivo è legato alla salvaguardia ambientale e in particolare a ridurre lo spreco della carne bovina nelle cucine, andando a trovare un metodo per utilizzare quelle parti dell’animale che tendenzialmente vengono scartati: un metodo per ridurre gli sprechi e fornire nuove soluzioni in cucina.

Tutti obiettivi ambiziosi, ma che i pizzaioli di Bordighera sono pronti ad affrontare con grande entusiasmo e determinazione.