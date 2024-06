Draguignan e Badalucco si gemellano nel nome dello sport: domani l'amichevole con i francesi

“Dragon dans le coeur Dragon vainqueur”: questo è il loro motto. E il loro stemma è un drago fiammeggiante, su fondo bianco nero. Sono i giovani giocatori ed atleti dello Sporting Club di Draguignan che domani verranno in visita a Badalucco. Per siglare un ideale gemellaggio con il Badalucco 2009 e i suoi pulcini, che per l’occasione sfoggeranno la nuova divisa.

“E’ un’iniziativa nata per caso. I francesi – spiega Giampiero Boeri, direttore organizzativo dell’ASD – hanno visto in internet il nostro sito ed hanno visto il nostro paese che ora appartiene al club dei Borghi più belli d’Italia e ci hanno chiesto di poter venire in visita. Io ho già stretto amicizia con Bernard Hyvernat, il loro presidente. E chiaramente abbiamo accolto con estremo favore la richiesta, ci incontreremo nell’ultimo giorno di giugno presso la nostra base sportiva, in regione Filippo Boeri”.

Da Draguignan, centro abitato della regione Provenza Alpi Costa azzurra, a ridosso del nostro confine, verrà una grossa comitiva di trenta persone. Dodici sono bambini dai 6 ai 10 anni e diciotto sono gli adulti, genitori ed accompagnatori. Draguignan, sede di sottoprefettura, è una grossa città, a 181 metri sul livello del mare, di più di 37 mila abitanti che ha avuto un incremento demografico incredibile. Nel 1962 aveva appena 15 mila abitanti.

“Dovrebbero arrivare a Badalucco intorno alle dieci. E alle dieci e trenta inizierà una partita di calcio – dice Giampiero – del tutto amichevole, tra i nostri pulcini pari età e loro. Sul campo faranno gli onori di casa i nostri due allenatori Lorenzo Bianchi e Maurizio Donzella. Quindi verso mezzogiorno offriremo nella nostra area ristori un pranzo a base di pastasciutta, salsiccia e patatine. Nel pomeriggio accompagneremo i nostri ospiti per una visita ai luoghi più caratteristici del paese. Purtroppo non potranno fare, data la temperatura non proprio estiva, il bagno nel fiume che avevano ipotizzato con Bernard, nel primo contatto avvenuto mesi or sono. Noi poi ricambieremo la visita nel mese di ottobre, creando così un patto di fratellanza e condivisione sulla base dei valori dello sport”.

Per l’occasione i pulcini di Badalucco domani scenderanno in campo, per la prima volta, con la nuova divisa rossa e blu, che reca impressa la nuova sponsorizzazione, subentrata a quella di Olio Roy: Studio Taggia Mare. Si tratta di un’agenzia immobiliare che fa capo a Maurizio Donzella, da anni allenatore dei pulcini bauchegni, nelle cui file giocano anche tre suoi figli. C’è un aspetto curioso in questo scambio di cortesie. La parrocchia di Badalucco è dedicata a San Giorgio, il soldato martirizzato che è passato alla storia religiosa per aver ucciso un drago. Beh non diciamolo ai “Dragon”. Dopo tutto sono nostri amici.