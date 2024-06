Ventimiglia: rincara la spazzatura, in consiglio comunale ieri si è votato l'aumento della Tari

“In Consiglio comunale è stato votato ieri l’aumento della tassa sui rifiuti, ed è dovuto al passato e non imputabile a questa maggioranza”.

Interviene così Roberto Parodi, Consigliere di maggioranza, a poche ore dalla decisione dell’assise. “Tuttavia – prosegue non credo che fosse il momento di aumentare la tassa, in considerazione dell’impegno dei cittadini in un cambiamento verso la differenziata. Si chiede ai cittadini uno sforzo ma poi gli si presenta un conto più salato? Per questo motivo il mio voto è stato contrario. Si trovino i soldi da altre parti”.

“Si dice che non è possibile prendere soldi fuori da quello che è inerente alla tari. Abbiamo comunque degli insoluti e mancati pagamenti. Ebbene si faccia il possibile per fare rientrare chi non la paga e risulta moroso. In questo momento si sta facendo un buon lavoro, anche se ci sono diverse criticità, sull’aumento della percentuale di differenziata. Diamo un segno al cittadino che il suo sforzo venga ripagato”.