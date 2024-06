Sanremo, una città di centrodestra dove il centrodestra non riesce a vincere

Che Sanremo sia una città di centrodestra è un dato certo. Lo dice la sua storia, lo dice la sua stratificazione sociale e lo dicono anche i risultati delle ultime elezioni politiche ed europee. Le urne, per contro, mostrano che Sanremo è anche la città dove il centrodestra, da dieci anni, non riesce a sfondare alle amministrative: nel post Zoccarato è stato sempre all’opposizione.

Ripassiamo i dati. Il 25 settembre del 2022, nella Città dei Fiori, il centrodestra ha toccato quota 50% (50,99% alla Camera e 50,43% al Senato), dato incrementato alle ultime europee con Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia che, insieme, hanno raggiunto il 58,73% dei voti. Poi, alle amministrative, il tracollo: vince il candidato civico (sostenuto al ballottaggio anche dal centrosinistra) Alessandro Mager e il centrodestra porta a casa solo il 25,28%. Meno della metà rispetto alle europee.

Non servono calcoli complessi per capire che oltre un elettore di centrodestra su due ha votato seguendo la propria inclinazione alle europee (e alle politiche prima), per poi scegliere un’altra strada al momento della votazione per il sindaco e per il consiglio comunale. Vero è che incide non poco il numero di candidati consiglieri che indirizzano il voto anche a seconda della preferenza personale (che spesso va al di là della preferenza politica), così come è vero che alle amministrative corrono liste civiche che portano via voti ai partiti tradizionali.

Ciò detto, il divario nei risultati dei singoli partiti è netto: Fratelli d’Italia è passato dal 35,80% delle europee al 13,92% delle amministrative, la Lega dal 12,51% al 5,86% e Forza Italia dal 10,42% al 5,50%.

Una dispersione di voti che lascia il segno nel mondo del centrodestra sconfitto, ma non risparmia nemmeno il Partito Democratico. I ‘dem’ a Sanremo hanno ottenuto il 13% alle politiche e hanno superato il 17% alle europee, mentre alle amministrative non sono andati oltre il 6,58%. Anche nel loro caso il divario con il risultato delle europee (contemporanee con le amministrative) è netto: il 17,21% contro il 6,58%.

Ulteriore dimostrazione di come la votazione locale sia del tutto distaccata da quella nazionale, con i partiti spesso scelti a mo’ di bandierina quando la decisione non riguarda il proprio giardino. In tal caso, si vota la persona preferita, in barba alle maglie e alle bandiere.

I dati delle ultime elezioni a Sanremo

Comunali 2024

FdI 13,92%

Lega 5,86%

FI 5,50%

Totale cdx 25,28%

PD 6,58%

Europee 2024

FdI 35,80%

Lega 12,51%

FI 10,42%

Totale cdx 58,73%

PD 17,21%

Politiche (Camera) 2022

FdI 32,10%

Lega 10,50%

FI 8,39%

Totale cdx 50,99%

PD 13,62%

Politiche (Senato) 2022

FdI 32,75%

Lega 9,61%

FI 8,07%

Totale cdx 50,43%

PD 13,72%