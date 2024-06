Sanremo: seconda edizione per lo Street Photo Festival, con espositori internazionali

Si svolgerà, dal 28 al 30 giugno prossimi, la seconda edizione del ‘Sanremo Street Photo Festival’. L'evento, organizzato dall'associazione culturale ‘Spazivisivi’ e giunto alla sua seconda edizione, vede come palcoscenico le sale Privata e Privatissima del Casinò cittadino.

In occasione dell'inaugurazione, il presidente Roberto Bianchi ha spiegato l'idea dietro all'allestimento di quest'anno, ovvero qella della "strada": gli artisti hanno tutti esposto fotografie che richiamassero questo tema, esaltando la street photography, il primo approccio alla fotografia che gli artisti hanno. Per ora sono tutte immagini realizzate con fotocamere, ma non si esclude che in futuro possano essercene anche alcune fatte con i cellulari. E con strada si intende anche un percorso in continuo sviluppo, su cui si lavora costantemente, come simboleggiano i cartelli stradali ai lati estremi dell'esposizione.

Bianchi ha poi sottolineato il grande lavoro fatto in fase organizzativa, che ha visto fin la subito la piena collaborazione del Casinò.