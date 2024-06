Sanità: RX con accesso diretto, parte la sperimentazione nel Distretto di Imperia

Prenderà il via in Asl 1 dal 1 luglio, a livello sperimentale nel Distretto Sanitario Imperiese, un percorso atto a garantire un accesso diretto dei Pazienti ambulatoriali con una richiesta di radiografia di segmenti scheletrici con priorità B (Breve 10 giorni), così come già avviene per le richieste di radiografia del torace, coste e addome.

La tipologia di gestione dovrebbe aiutare a ridurre il numero di pazienti che accedono al PS di Imperia per traumatismi minori, affollandolo e alterando il flusso operativo dedicato ai pazienti con patologie più gravi. Questa iniziativa di Asl1 va nella direzione dell'abbattimento delle liste di attesa, soprattutto nel periodo estivo che vede un maggior afflusso di pazienti nei PS della provincia, anche per via delle ferie estive. “La volontà di Asl 1 – spiega il DSS Dott. Fabrizio Polverini – è quella di dare un servizio più performante all'utenza oltre a garantire il rispetto dei tempi d’attesa".

Alle parole del Direttore Socio Sanitario fanno eco quelle del Dott. Roberto Carlo Parodi Direttore S.C radiodiagnostica generale del levante: “Saremo in grado di eseguire ad accesso diretto, senza prenotazione, qualsiasi tipo di RX con priorità B dal lunedi al venerdi ( ore 9-13). Questo garantisce tempi rapidi nell'accesso alla Diagnostica Radiologica per tutti quei pazienti che possono essere state vittime di piccoli traumi e/o sintomatologie algiche non gravemente invalidanti e che, quindi, non necessitino di un accesso immediato al Pronto Soccorso. La refertazione delle immagini avverrà in breve tempo senza dover far ritornare i pazienti per ritirare l'esame”.