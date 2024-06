Santo Stefano al Mare, dal 2 luglio prende servizio la dottoressa Veronica Zaharia come Medico di famiglia

La dottoressa Veronica Zaharia inizierà, a partire dal prossimo 2 luglio, la sua attività di Medico di famiglia a Santo Stefano al Mare. Lo ha annunciato il sindaco Marcello Pallini. Zaharia inizialmente sarà disponibile per due giorni alla settimana per alcune ore, in base ai bisogni dei pazienti.

"L'ambulatorio è stato adibito e messo a disposizione dal Comune in Piazza Scovazzi , trasformando la ex sede degli anziani", spiega Pallini. "Lo stesso sarà trasferito in altri locali, non appena terminati i lavori alla ex stazione ferroviaria. Ringraziamo la dottoressa Zaharia, cosi come rivolgiamo un grande grazie alla direzione intera dell'Asl 1, al dott. Roberto Castagno e alla dottoressa Marina Gennaro, per la vicinanza e l’impegno profuso. Sarà possibile effettuare le prenotazioni delle visite presso gli uffici Asl1 o direttamente in farmacia. Questo servizio, atteso, sarà molto importante per il nostro paese in un momento di grave carenza di medici di base".