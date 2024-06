Sanremo: pubblicato bando per controllo dei mezzi pubblicitari e delle occupazioni di suolo pubblico

Pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comunedisanremo.it in “Amministrazione Trasparente”) l’avviso relativo all’attività di controllo dei mezzi pubblicitari e delle occupazioni di suolo pubblico presenti sul territorio comunale che prenderà il via il 1° luglio 2024, così come comunicato da Abaco spa (gestisce il canone unico per le occupazioni di suolo pubblico e le esposizioni dei mezzi pubblicitari per conto del Comune di Sanremo).

Si informa che il personale incaricato dal concessionario sarà munito di tessera di riconoscimento.



Per informazioni rivolgersi a:

Abaco S.p.A. – Ufficio di Sanremo - Strada Solaro n.5

Orario:

- dal lunedì al venerdì 8.30-12.30 e 14.30-17.30

- sabato 8.30-12.30

Tel.0184-668025

sanremo.tributiminori@abacospa.it