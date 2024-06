Confartigianato, Carmelo Valente e Riccardo Cane vice presidenti su Ventimiglia e Sanremo, Antonio Marzo confermato presidente

Durante la riunione si è discusso di alcune problematiche del comparto, tra cui i temi del cabotaggio, delle accise e dei ristori. “Per quel che riguarda il cabotaggio abbiamo più volte evidenziato irregolarità – ha detto Antonio Marzo – per questo abbiamo allertato anche i Prefetti del territorio per aumentare i controlli ed evitare possibili truffe. Stiamo poi lavorando sul tema delle accise, affinché il prezzo del gasolio per chi lavora possa a costare meno. Un argomento poi molto importante è quello dei ristori, per il quale abbiamo già svolto riunioni sia con la Regione sia con l’Autofiori, ed ora interesseremo anche le istituzioni nazionali. I danni subìti dall’autotrasporto sono numerosi e interessano anche l’Autofiori che invece, a differenza della tratta da Savona verso levante, non è stata mai presa in considerazione. I problemi ci sono stati e continuano ad esserci, a causa della mancanza di un’alternativa all’autostrada, visto che l’Aurelia Bis non è ancora completata. Questa mattina – ha specificato il Presidente di Confartigianato Trasporti Imperia - per coprire il tratto tra Imperia e Genova Nervi, circa 130 Km, ho impiegato 3 ore e 10 minuti. Gli autotrasportatori pagano il pedaggio per un servizio che in realtà al momento non c’è”.