Tiro con l'Arco: la sanremese Giulia Aloi si laurea campionessa regionale Allieve nel Compound

La sanremese Giulia Aloi si è laureata campionessa regionale ‘Compound’ di tiro con l’arco. Ancora una splendida vittoria per l’atleta matuziana, nel corso della gara organizzata dagli Arcieri San Bartolomeo al Mare sabato scorso.

Con la vittoria di Giulia Aloi da evidenziare, sempre nell’Arco Compound Allieve Femminile, il terzo posto di Vittoria Bellan, alla sua prima gara nella categoria.

Buone prestazioni anche per gli atleti dell’Archery Club Ventimiglia: nell’Arco Olimpico Ragazzi Maschile quarto posto per Leonardo Pavone dopo 1 anno di assenza dalle gare mentre, nell’Arco Compound Master Maschile, seconda piazza per Massimo Casanova Fuga

Alla premiazione era presente il vicepresidente della Regione Liguria Alessandro Piana. Gli arcieri erano accompagnati dal Presidente e istruttore Mario Campagnolo e Laura Lorenzi.