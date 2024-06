Bordighera, acquisizione di aree private: ok dalla giunta comunale

La Giunta Comunale di Bordighera questa mattina ha deliberato indirizzo favorevole, sotto il profilo patrimoniale, all’acquisizione di alcune aree private tramite la conclusione di accordi di cessione bonaria ovvero di procedure espropriative.



Si tratta di:

· terreni a monte dell’ex “area di pattinaggio”;

· terreno a est di via degli Amici e a nord di via Aurelia;

· terreni in via Aurelia a ovest del distributore di carburante IP;

· terreni in via Aldo Moro.



L’acquisizione di tali aree consentirà di creare circa 120 nuovi posti auto, che favoriranno il miglioramento della viabilità nel centro urbano nei periodi di maggior afflusso turistico. Il Settore Tecnico provvederà alla stima dei valori di acquisizione e con delibera di Giunta Comunale si provvederà al necessario finanziamento e alle opportune varianti urbanistiche.