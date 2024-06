‘Arma summer shopping’: domenica 7 luglio l’evento di Confartigianato nelle vie centrali di Arma di Taggia

Domenica 7 luglio le vie centrali di Arma di Taggia saranno animate da “Arma Summer Shopping”, l'evento organizzato da Confartigianato Imperia, in collaborazione con il Comune di Taggia, che in occasione dell’inizio dei saldi coinvolge commercianti, artigiani, produttori e ambulanti residenti.

Pur mantenendo la struttura originaria, l’evento è stato rivisitato dal punto di vista funzionale, organizzativo e grafico. La manifestazione 2024 rappresenta il punto zero di “Arma Summer Shopping – Negozi, Botteghe & Affari”: con un perimetro più concentrato per andare incontro alle esigenze logistiche dei residenti e per essere meno dispersivo, l’evento si snoderà tra via Boselli (dall’altezza dell’Amplifon) e la rotonda con la fontana, e poi in via Cornice fino a poco prima del garage di Palazzo Cornice.

La manifestazione comincerà alle 9 e andrà avanti fino alle 19. Sarà possibile trovare 26 attività: O’ Sissi (abbigliamento ed accessori donna), Brusco Cristian (abbigliamento uomo), Focacceria Dinorma, Incantesimo (abbigliamento e accessori bambini), Falato Luigino (libri per tutte le età), Bar Puor Parler, Caffè Tiffany, Ma Ge’ (prodotti da forno), Parrucchieri Gori, CMP Store Imperia (abbigliamento sportivo), Gradi & Gradi (tessuti), Gin Barbarasa, Daniela Larese (bigiotteria) Sandro Canestrelli, Azienda Agricola Il Soffione (aglio), Giochi & Giocattoli, La Bottega del Caffè (dolciumi), EBF Giardini (piante), No Art (abbigliamento uomo), La Bottega di Bajardo (pasta fresca), Coapi (prodotti di sanificazione), Monica Fashion (abbigliamento ed accessori donna), Pulichimica Ma-Fra (cosmetica auto) Giovanni Arangio (tessuti), Claudio Fiuzzi (borse) e Dennis Esposito (tessuti).

Durante la giornata saranno inoltre previsti dei momenti di intrattenimento con il Duo Acustico Pan e Pumata, che allieterà la manifestazione con il suo ricco repertorio.