Sanremo: liberata a tempo di record strada Tre Ponti, terminato il lavoro della valvola di adduzione al Roya (Foto)

Via libera per strada Tre Ponti a Sanremo, l’unica via che da corso Mazzini porta alle spiagge dell’omonima zona della città dei fiori. Sono infatti stati completati questa mattina i lavori previsti all'inizio della via per posizionare una valvola lungo la condotta di adduzione idrica del Roya.

L'intervento, che aveva preoccupato non poco gli operatori commerciali della zona, era iniziato pochi giorni fa ed è stato realizzato a tempo di record dall'impresa ‘Dell'Arena srl’ e dai tecnici di Rivieracqua. Il lavoro svolto permetterà di garantire un maggiore apporto di acqua potabile alla zona del levante matuziano, attraverso la stazione di sollevamento Val D'Olivi. Ma, già a partire dalle prossime settimane, anche il pieno utilizzo della condotta in fase di completamento nel centro cittadino, rinnovata nel tratto compreso tra la camera di manovra posta in argine destro del Torrente San Francesco e la cameretta posta sulla sponda sinistra del torrente San Martino, garantendo una idonea portata alle frazioni collinari della città.

La rete attuale, realizzata all'inizio degli anni '70, nel tratto Roverino-Sanremo e successivamente prolungata (tra il 1979 e il 1983) fino al confine provinciale, ha infatti manifestato negli ultimi anni cedimenti sempre più frequenti e diffusi che hanno richiesto l'impiego di importanti risorse umane, tecniche ed economiche per garantirne la funzionalità. L'intervento completato rientra pertanto in un più ampio programma di risanamento della rete idrica (per una lunghezza totale di circa 20 km, tra Sanremo e Andora), eseguito tramite finanziamento con fondi Pnrr, che garantirà nei prossimi decenni il raddoppio dei tratti di maggiore utilizzo è quindi la continuità del servizio pubblico.

Al termine degli interventi previsti, Rivieracqua Spa garantirà a proprie spese anche il completo ripristino delle strade interessate dai lavori. Gli interventi saranno eseguiti nel periodo invernale per comportare un minor impatto sul traffico cittadino e saranno concordati con gli uffici preposti del Comune di Sanremo.