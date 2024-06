Sanremo: musica, cabaret e balletto nella stagione estiva e autunnale del Teatro Ariston

E’ stata presentata questa mattina la stagione degli spettacoli estivi e autunnali del Teatro Ariston di Sanremo. Il via già lunedì, con la proiezione della partita dell’Italia, contro la Croazia, agli Europei di Germania.

Una stagione che, come sempre, vedrà spettacoli musicali, teatrali e di cabaret e che si basa sui racconti delle persone, che prevedono anche la presenza di importanti novità.

Si parte il 7 agosto con lo spettacolo ‘Omeophonie’ con i racconti omeopatici di Arianna Porcelli Safono, Michele Staino e Renato Cantini. Otto sfoghi quotidiani da loro proposti insieme a musica jazz. La sera dopo sarà in scena il Balletto di Milano con ‘Aria Tango Bolero’. Il 12 agosto toccherà a Walter

Rolfo che presenterà ‘La formula della felicità’ mentre il 19 e 20 agosto protagonista la comicità di Andrea Pucci che, dopo il successo dello scorso anno, torna con un doppio appuntamento per accontentare tutti i suoi fan.

Il 21 agosto sarà la volta del musical con uno spettacolo che ricalca un leggendario film, ovvero ‘Flashdance’, con Alex Belli. Il 27 agosto sarà ancora la musica protagonista, con il tenore Andrea Del Principe. Il 30 agosto, insieme all’Orchestra Sinfonica di Sanremo, toccherà all’omaggio a Domenico Modugno. Ancora musica il 20 settembre quando, sul palco dell’Ariston toccherà al ‘Sanremo Beatles Festival’, in occasione del 60° anniversario della canzone ‘A hard day’s night’.

Ci si sposta poi in autunno: il 4 ottobre Simone Paciello, Riccardo Dose e Daniel D’Addetta con la seconda stagione di ‘Esperienze D.M.’, l’anno dopo quella del sold out 2023. Il 12 ottobre sarà protagonista Giuseppe Cruciani, direttamente da ‘La Zanzara’ di Radio 24 in ‘Via Crux’. Il 29 ottobre la criminologa Roberta Bruzzone proporrà ‘Favole da incubo’ che racconterà i casi di cronaca nera tra i più sconvolgenti degli ultimi anni.

A novembre si partirà con due nomi enormi del cinema-cabaret e della musica. Il 7 novembre salirà sul palco Antonio Albanese mentre, il 14 toccherà a Ligabue per uno spettacolo che già oggi è ‘sold out’. Il 21 novembre la grande musica rock degli anni ’70 e ’80 con i ‘Pink Floy Legend’ con ‘The dark side of the moon’. Il 29 e 30 novembre uno spettacolo per grandi e piccini con ‘Le cirque – Top perfomers’. Il 3 dicembre si chiude il 2024 con il musical ‘MareFuori’.

Nel corso di questi mesi previsti anche altri spettacoli che saranno presentati nelle prossime settimane.

Prevista già ora una serie di spettacoli per il 2025 quando, tra marzo e maggio sono previsti gli spettacoli con Francesco Cicchella, Rocco Siffredi, il musical ‘Shreck’, Max Angioni e Vincenzo Schettini.