Festa di San Giovanni ad Ospedaletti, divieto per bevande in lattine e vetro: multe fino a 500 euro

Manca sempre meno alla festa di San Giovanni ad Ospedaletti. Per l’occasione il Comune ha pubblicato un’ordinanza dove vieta l’utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine per il consumo di bevande, nonché l’abbandono di tali contenitori, nelle aree pubbliche aperte al pubblico e nelle zone demaniali limitrofe alla manifestazione, e quindi in via XX Settembre nel tratto compreso tra Piazza IV Novembre e Piazza della Funtaneta, nell’adiacente tratto di pista ciclopedonale e nel tratto di spiaggia compreso tra lo stabilimento balneare denominato “La Scogliera” e lo stabilimento balneare denominato “I Versiliesi”.

“L’utilizzo delle bottiglie di vetro e la somministrazione delle bevande sarà effettuato esclusivamente dal personale addetto alla manifestazione”, fanno sapere dal Comune che intanto specificano: “I divieti hanno efficacia dalle ore 19,00 alle ore 24,00 di domenica 23 giugno 2024”, giorno della manifestazione. Per chi dovesse violare le disposizione di cui sopra potrebbe incappare in una multa fino a 500 euro.