Il comitato Bonmoschetto incontra Mager e Rolando per l'Aurelia Bis: "Chiunque sarà il sindaco dovrà saperci ascoltare"

Non un dibattito politico, ma un incontro da parte dei cittadini per ribadire l'importanza della loro voce: con questa premessa si è aperto il dialogo tra i rappresentati del comitato Bonmoschetto e i candidati sindaco Alessandro Mager e Gianni Rolando.

Diversi i punti toccati nel corso dell'incontro, a cominciare dall'Aurelia Bis: "Vogliamo chiarezza - dice il presidente Alessandra Panetta - e capire quali sono le loro intenzioni su questo progetto. Lo svincolo dell'Aurelia Bis è importante, ma non vogliamo che esca su Pian di Poma e Via Bonmoschetto. Noi vogliamo che si porti avanti il progetto originario. Vorremmo poi che la strada venga allargata, eliminando le aiuole all'inizio della strada e allargando il tratto superiore, non permettendo il deflusso delle macchine".

Altro aspetto toccato durante l'incontro è stato quello delle antenne 5g, e le preoccupazioni riguardo ai danni alla salute che queste possono causare.

Il dibattito ha visto entrambi i candidati rispondere ai presenti, ascoltando le loro considerazioni. "Per un progetto come l'Aurelia bis - ha detto Rolando - la partita dovrà essere giocata da Anas, Comune e privati, tenedo in considerazione i disagi che l'opera può creare nella sua realizzazione. Per quanto riguarda le antenne credo che se un'opera non ha benefici per i cittadini non li ha neanche per il Comune".

"Il sindaco è responsabile della salute pubblica e nel momento in cui non viene assicurata bisogna intervenire" ha aggiunto Mager, sottolineando quanto anche per lui la realizzazione di un'Aurelia Bis che tenga conto dei residenti sia fondamentale.

Prima del termine del confronto, a cui hanno partecipato circa un centinaio di persone, tra cui anche il candidato del MoVimento 5 Stelle Roberto Rizzo, il comitato ha ribadito nuovamente la sua volontà di dialogare con la futura amministrazione, qualunque essa sarà, e il desiderio di essere ascoltati: "Oggi siamo in tanti qui perché crediamo veramente nelle cose che diciamo, e siamo convinti che finora la politica non ci abbia ascoltato. L'unica cosa che vogliamo è che chiunque sarà il sindaco dovrà essere pronto ad ascoltarci".