Calcio, Prima Categoria. Altre due conferme per la prima squadra dell’Ospedaletti

Non solo nuovi innesti. L’Ospedaletti prosegue nella costruzione della rosa per il prossimo campionato di Prima Categoria passando anche da importanti riconferme per la prima squadra di mister Fabio Luccisano.



La società ha rinnovato nelle ultime ore il contratto con il difensore classe ’96 Andrea Cianci, reduce da una stagione con 23 presenze e una rete all’attivo in maglia orange. In precedenza ha vestito le maglie di Carlin’s Boys, Argentina, Bordighera Sant’Ampelio e San Stevese.



Confermato anche il centrocampista classe 2005 Lorenzo Barbagallo, prodotto del settore giovanile dell’Ospedaletti e da tre stagioni protagonista in prima squadra. Nel campionato 2023/2024 Barbagallo ha collezionato 22 presenze e una rete.