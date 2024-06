Finisce la scuola: 19° premio biennale ‘Panathlon Scuola’, quando lo sport è palestra di vita

Alla conclusione dell’anno scolastico si è svolto il 19° Premio biennale Panathlon-Scuola che ha riscosso un grande successo di partecipazione. La manifestazione, organizzata dal Panathlon Club Imperia-Sanremo in collaborazione col Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Impera, si è svolta sul campo di atletica leggera ‘Lagorio’ di Imperia.

Alla manifestazione, fondata sul fair play e sulla condivisione dei valori morali, culturali e sportivi che sono alla base dei principi fondanti del Panathlon, hanno partecipato più di 160 alunni/e, tra cui alcuni disabili provenienti da tutte le scuole della provincia di Imperia in rappresentanza di ben n. 15 Istituti scolastici e precisamente: I.C. Pieve di Teco, I.C. Sanremo Levante, I.C. Bordighera, I.C. Riva Ligure, I.C. Diano Marina, I.C. Arma, I.C. Sanremo Centro Levante, I.C. Sanremo Centro Ponente, I.C. G. Boine Imperia, I.C. Littardi Imperia, I.S. Liceo Cassini Sanremo, I.S. Ruffini Aicardi Sanremo, I.S. Vissieux Imperia, I.S. Colombo Sanremo e Sanremo Ponente Ospedaletti.

Il filo conduttore della manifestazione, è stato ‘Lo Sport è Vita’: Il Panathlon Club Imperia Sanremo ha coniato per questa diciottesima edizione questo motto dalla forte valenza etica, sportiva e civile prendendo spunto dalla ‘Carta dei diritti del ragazzo nello Sport’ redatta dal Panathlon International che vuole inculcare nei giovani il principio di praticare sport e capirne il significato, poiché fare sport è educazione e formazione, a prescindere dai risultati che si ottengono, e fa ripercorrere ai ragazzi lungo le tappe della propria esperienza formativa personale, l’evoluzione della società di cui fanno parte.

La formula della gara è stata quella del triathlon ogni alunno doveva effettuare tre prove: 80 mt. Piani, salto in lungo e lancio del peso (Kg. 4 per i maschi e Kg. 3 per le Femmine). Ai risultati di ogni disciplina sono stati attribuiti i punteggi delle tabelle F.I.D.A.L. della Categoria Ragazzi/e e Categoria Cadetti/e. La gara denominata “Gara della continuità” era riservata agli alunni di Prima, Terza Media e Prima Superiore.

Nella Categoria Ragazze/i sono risultati vincitori: 60 Metri Piati Veronica Palazzo nel tempo di 8.4 dell’Istituto Littardi di Imperia e da Tommaso Del Beccaro in 8.8 dell’Istituto Sanremo Ponente di Ospedaletti; lancio del peso Ludovica Pesce con mt 8,4 dell’Istituto Sanremo Ponente di Ospedaletti e da Damiano De Martino con mt. 9,9 dell’Istituto Sanremo Levante; il salto in lungo Veronica Palazzo con mt. 4,05 dell’Istituto Littardi di Imperia e da Samuele Ricupero con Mt. 4,01dell’Istituto di Diano Marina. Il Triathlon è stato vinto da Veronica Palazzo con Punti 1.746 dell’Istituto Littardi di Imperia e da Tommaso Del Beccaro con punti 1.230 dell’Istituto Sanremo Ponente Ospedaletti.

Nella Categoria Cadette/i la vittoria è andata: negli 80 Metri Piani Giorgia Canarile col tempo di 11,6 dell’Istituto Cassini di Sanremo e da Manuel Mollo nel tempo di 9,9 dell’Istituto Sanremo Levante; nel salto in lungo a Vittoria Bonetti con mt. 4.21 dell’Istituto Cassini di Sanremo e a Andrea La Cava con mt, 4,85 dell’Istituto Sanremo Levante; nel peso a Giorgia Canarile con mt. 7,41 e a Edoardo Berchiolli con mt. 10,15 dell’Istituto Cassini di Sanremo.

Il XIX Premio Adriano Morosetti se lo sono aggiudicato: Vittoria Bonetti con punti 1.363 dell’Istituto Cassini di Sanremo e Manuel Mollo con punti 1.209 dell’Istituto di Arma ai quali il Presidente Angelo Masin in occasione delle premiazioni ufficiali svoltosi al ristorante del Campo Golf di Sanremo ha fatto i migliori auguri per un luminoso e proficuo corso di studi e di sport.

Il presidente ha inoltre ringraziato Roberto Campagna e Rosanna Pangaro rispettivamente Dirigente e Coordinatrice di Educazione Fisica del MIUR di Imperia, i Professori e i Presidi delle scuole che, con grande spirito di collaborazione e disponibilità, hanno portato sul campo un cosi nutrito numero di ragazzi che hanno dato vita a una vera giornata di Sport e di condivisione dei valori etici, morali, culturali, sportivi e di fair play.