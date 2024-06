Marzio Bistrot: un'esperienza culinaria unica a Sanremo

"La mia proposta culinaria è sempre varia, con un menù del giorno che cambia in base ai prodotti freschi di stagione" - spiega Marzio Garibaldi, titolare del Marzio Bistrot a Sanremo. "Troverete carne vegana, pesce fresco locale e molto altro ancora."

L'eccellenza e l'accoglienza sono i due pilastri del Marzio Bistrot, che apre le sue porte a pranzo, per l'aperitivo e per cena, tutti i giorni tranne il lunedì dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 23. Situato in Via Gaudio 4, a pochi passi da Via Matteotti, il locale conquista subito con il suo ambiente curato, il personale professionale e la simpatia di Marzio, bartender e ristoratore d'eccezione.

"Lavoriamo molto con il pescato locale", continua Marzio. "Il pesce viene abbattuto a norma di legge per garantire la massima freschezza e il 90% del pescato che serviamo proviene dal Mediterraneo".

"Un altro punto di forza del menù è la carne vegana stampata in 3D. "Credo che sia importante ridurre la sofferenza degli animali e avvicinare le persone al veganesimo," afferma Marzio.

"Per questo utilizziamo stampanti 3D alimentari all'avanguardia per creare bistecche, filetti e altri piatti a base di proteine vegetali, aromi e coloranti naturali, che hanno il sapore e la consistenza della carne vera. Una nuova era per l'alimentazione vegana: la carne vegetale da adesso arriverà a richiesta anche a casa ".

Oltre alle proposte innovative, il Marzio Bistrot offre anche prelibatezze classiche come il tonno rosso locale, ricciole, granchi e ostriche freschissime. Il tutto accompagnato da un'ampia selezione di vini e champagne, italiani ed esteri, per il 50% bio. "Entro la fine dell'anno - precisa Marzio - "tutti i nostri vini saranno biologici".

Il menù del giorno varia spesso per garantire sempre la massima freschezza e qualità delle materie prime. "Utilizziamo solo verdure biologiche - sottolinea Marzio - siamo impegnati nella transizione biologica e crediamo nell'importanza di un'alimentazione sana e sostenibile".

Se siete alla ricerca di un'esperienza culinaria unica a Sanremo, il Marzio Bistrot è il posto giusto per voi. Lasciatevi conquistare dalla passione di Marzio e dalla sua cucina eccellente!

Per maggiori informazioni e per prenotare il vostro tavolo, visitate le pagine Facebook e Instagram del Marzio Bistrot o contattate il ristorante telefonicamente al 334 192 2442.